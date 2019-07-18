台中視障婦「無照騎機車」！鄰勸說反遭嗆：被車撞死也是我的事

記者陳玉／台中報導

無照還騎車上路！台中市一名楊姓婦人遭鄰居指控，明明沒有機車駕照卻多次騎車上路。鄰居好言相勸要楊婦別騎車，但卻反遭嗆「我被車撞死也是我的事」；另一方面，鄰居還查出楊婦因中度視障領有殘障手冊，享有國家各項補助，多次向社會局舉報未果，憤而PO文要大家評評理。對此，台中市社會局表示，經清查該婦的確實為身心障礙人士，但其騎車動作與領有身心障礙手冊是兩回事，若是違規騎車行為，則可交由交通裁處單位處理。

▲台中楊姓視障婦遭鄰居控無照騎車，楊還嗆「被車撞死也是我的事」。（圖／翻攝自爆料公社二社，下同）



楊婦鄰居在臉書《爆料公社》發文，「持有殘障手冊但沒有駕照、領著國家補助的人卻整天騎車出門，不危險嗎？」指出楊婦有中度視障的殘障手冊，多年來每月領取8700元補助金等社會福利，但經常騎車出門。

▲▼鄰居指控，楊婦領有身障手冊，但多次無照騎車上路，看到錄影還熄火用腳將機車滑回家中。



日前婦人出門載兒子，返家時見鄰居錄影還熄火用腳滑回去，更嗆說「我寧願被車撞死也是我的事情」，讓鄰居質疑到底是真的看不見，還是裝出來的呢？鄰居更指出，無論是單眼或全盲，經查證楊婦並無駕照，就不應該騎車上路，但多次向社會局舉報都沒有結果，真的是相當氣憤，要大家來評評理。

對此，台中市社會局身心障礙福利科長黃瑞衫表示，經查楊婦確實領有身心障礙手冊，但其騎車動作與領身心障礙手冊是兩回事，撇除楊為身障者，她尚未取得駕駛資格前騎車上路都是違法的，該行為應請交通裁處單位來處理。

▲鄰居相勸不要再無照騎車上路，未料遭楊婦嗆「被車撞死也是我的事情」。



社會局也針對視障者外出不便有提供交通補助，視障者可從乘車券、敬老愛心卡中擇一，其中乘車券是專門設計給視障者使用，每張券都有點字符號供辨識面額，1個月有1仟塊的額度、1年可領取1次。

台中交警則表示，一般員警執勤時都是針對違規行為做開罰，但此案若鄰居能證實該婦為無駕照，並且有完整證據，如婦人出門牽車到騎車上路的影片為證，警方獲舉報後就能比對查證，就可依《道交條例》第21條「未領有駕駛執照駕駛小型車或機車」，開罰6000至12000元罰鍰。

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