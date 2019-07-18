　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中視障婦「無照騎機車」！鄰勸說反遭嗆：被車撞死也是我的事

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳玉／台中報導

無照還騎車上路！台中市一名楊姓婦人遭鄰居指控，明明沒有機車駕照卻多次騎車上路。鄰居好言相勸要楊婦別騎車，但卻反遭嗆「我被車撞死也是我的事」；另一方面，鄰居還查出楊婦因中度視障領有殘障手冊，享有國家各項補助，多次向社會局舉報未果，憤而PO文要大家評評理。對此，台中市社會局表示，經清查該婦的確實為身心障礙人士，但其騎車動作與領有身心障礙手冊是兩回事，若是違規騎車行為，則可交由交通裁處單位處理。

▲▼台中視障婦遭控無照騎車。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲台中楊姓視障婦遭鄰居控無照騎車，楊還嗆「被車撞死也是我的事」。（圖／翻攝自爆料公社二社，下同）

楊婦鄰居在臉書《爆料公社》發文，「持有殘障手冊但沒有駕照、領著國家補助的人卻整天騎車出門，不危險嗎？」指出楊婦有中度視障的殘障手冊，多年來每月領取8700元補助金等社會福利，但經常騎車出門。

▲▼台中視障婦遭控無照騎車。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲▼鄰居指控，楊婦領有身障手冊，但多次無照騎車上路，看到錄影還熄火用腳將機車滑回家中。

▲▼台中視障婦遭控無照騎車。（圖／翻攝自爆料公社二社）

日前婦人出門載兒子，返家時見鄰居錄影還熄火用腳滑回去，更嗆說「我寧願被車撞死也是我的事情」，讓鄰居質疑到底是真的看不見，還是裝出來的呢？鄰居更指出，無論是單眼或全盲，經查證楊婦並無駕照，就不應該騎車上路，但多次向社會局舉報都沒有結果，真的是相當氣憤，要大家來評評理。

對此，台中市社會局身心障礙福利科長黃瑞衫表示，經查楊婦確實領有身心障礙手冊，但其騎車動作與領身心障礙手冊是兩回事，撇除楊為身障者，她尚未取得駕駛資格前騎車上路都是違法的，該行為應請交通裁處單位來處理。

▲▼台中視障婦遭控無照騎車。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲鄰居相勸不要再無照騎車上路，未料遭楊婦嗆「被車撞死也是我的事情」。

社會局也針對視障者外出不便有提供交通補助，視障者可從乘車券、敬老愛心卡中擇一，其中乘車券是專門設計給視障者使用，每張券都有點字符號供辨識面額，1個月有1仟塊的額度、1年可領取1次。

台中交警則表示，一般員警執勤時都是針對違規行為做開罰，但此案若鄰居能證實該婦為無駕照，並且有完整證據，如婦人出門牽車到騎車上路的影片為證，警方獲舉報後就能比對查證，就可依《道交條例》第21條「未領有駕駛執照駕駛小型車或機車」，開罰6000至12000元罰鍰。

【更多新聞】

►遇臨檢！酒駕男坐路邊仰頭猛灌水　跩臉拖延：我有權利說等一下...警全傻眼

►冷血飼主騎腳踏車拖狗！「跑到熱衰竭吐血亡」　網友圍警局為牠抱不平

►包商忘記設警示！19歲孝子撞上抽水管慘死　單親爸掩面痛哭：只有這一個兒子

ET快訊
吳宗憲爆謝忻最新發文！斷開阿翔1個月再告白：屬於一輩子的紀念
丹娜絲海警最快20:30解除　低壓周五接力...氣象局示警「
LINE熊大兔兔新主題試用3天　他曝「永久免費」密技：安卓限

關鍵字：台中,視障,社會局,騎車,無照駕駛

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑天雨路滑！台8線大貨車失控撞山壁　目擊者報案：車上有人飛出來

台中視障婦「無照騎機車」！鄰勸說反遭嗆：被車撞死也是我的事

車速忽快忽慢遭攔查！桃園男抓狂「水桶攻擊」　警噴辣椒水制不住

把別人的機車拖到人行道…冷氣工想「負責」　網戰翻：PO網討拍逞英雄

百萬賓士車被破窗偷走　車主臉書貼文急尋：懸賞50萬獎金

遇臨檢！酒駕男坐路邊仰頭猛灌水　跩臉拖延：我有權利說等一下...警全傻眼

逢甲「心齋橋」氣爆3死13傷　餐廳老闆父母獲賠804萬

快訊／北市萬華區女子疑墜樓！躺人行道上無生命跡象　民眾嚇壞急報警

冷血飼主騎腳踏車拖狗！「跑到熱衰竭吐血亡」　網友圍警局為牠抱不平

包商忘記設警示！19歲孝子撞上抽水管慘死　單親爸掩面痛哭：只有這一個兒子

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

有夠會～張基龍泡咖啡的目的..　在辦公室激吻林秀晶！！

兜風囉！主人騎車鸚鵡乖乖站手把 牠整路「魔性笑聲」還偷罵：花惹X

通緝犯砍警！為救同伴連開2槍 「再不開槍不是他死就是我死」

獨家／恭喜王陽明當爸了！　蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

疑天雨路滑！台8線大貨車失控撞山壁　目擊者報案：車上有人飛出來

台中視障婦「無照騎機車」！鄰勸說反遭嗆：被車撞死也是我的事

車速忽快忽慢遭攔查！桃園男抓狂「水桶攻擊」　警噴辣椒水制不住

把別人的機車拖到人行道…冷氣工想「負責」　網戰翻：PO網討拍逞英雄

百萬賓士車被破窗偷走　車主臉書貼文急尋：懸賞50萬獎金

遇臨檢！酒駕男坐路邊仰頭猛灌水　跩臉拖延：我有權利說等一下...警全傻眼

逢甲「心齋橋」氣爆3死13傷　餐廳老闆父母獲賠804萬

快訊／北市萬華區女子疑墜樓！躺人行道上無生命跡象　民眾嚇壞急報警

冷血飼主騎腳踏車拖狗！「跑到熱衰竭吐血亡」　網友圍警局為牠抱不平

包商忘記設警示！19歲孝子撞上抽水管慘死　單親爸掩面痛哭：只有這一個兒子

狼師性侵女生「逃亡17年」考上名校又任教　栽在人像比對

陳吉仲強推「農業保險」保證穩定收入　向農民喊話：別怕看天吃飯

幫媽咪拿玉米！標貴秒從一堆玩具中咬出　網驚：神犬耶

周杰倫公開「另一個女友」身份　秒變疊字娃娃音...坦言：很難不要

毛弟、張語噥罕見同台「3句話宣示主權」！　愷樂驚呆：要認愛了嗎？

斷訊風波延燒　ELEVEN SPORTS自清強調永續服務精神

一年賺逾200萬　「炒鞋」成為陸青年致富聖經

送飯目睹丈夫幫女同事撐傘　人妻暴雨中崩潰...手持水果刀抵胸口

【廣編】社群新神器！台灣大互動式「影音打氣卡」MV登場

看守所澡堂滑倒！閨密門崔順實「額頭縫28針」　獄中掛心朴槿惠健康

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

社會熱門新聞

17歲電眼妹「毒趴裸斃」　摩鐵..

影／台南渣男拖狗致死　網洗版肉..

女持利剪砍人還狂笑　被害女背部..

女背嫩嬰...狠男轉身猛巴頭！..

台鐵善化=隆田死亡事故　影響5..

他兼差送羊奶遭撞飛亡！3子女一..

17歲猝死少女起底　生母崩潰：..

冰箱放乳白液體！她勾人夫裝善良..

教召未到！男辯「媽忘了」慘遭送..

快訊／黃牌重機噴飛100公尺…..

17歲妹陳屍摩鐵　3男聲押全獲..

控女友偷滑鼠墊　男索賠100次..

防颱設備奪命　19歲男「撞上抽..

17歲妹「5男1女」摩鐵毒趴　..

更多熱門

相關新聞

假冒上流人士代訂男白住10家飯店

高雄陳姓男子大玩「1人分飾2角」詐術，去年假冒建設公司高階主管向台中裕元酒店代訂自己的飯店，謊稱會代為結清，入住9天享受高級服務，事後未付9萬多元飯店費，拍拍屁股閃人。陳男隔年在新竹故技重施，騙倒8家飯店，又到台中騙林酒店。台中地檢署18日偵結，依詐欺罪嫌將他起訴。

右手突猛催油門！女騎士喊神明名救命被唸了

男揚言自殺忘關瓦斯警消差點攻堅

即／台中男恐嚇點燃瓦斯桶　持刀對峙警消

烈日騎車溜狗　網怒：要不這樣溜你

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 花木蘭 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

女童墜地昏迷！12歲哥「怕被罰」拿木板砸死她

日本名店來台倒光？他揭台人劣根性

威力彩今晚頭獎衝10.7億！　這2個生肖快去買中了一秒翻轉人生

17歲電眼妹「毒趴裸斃」　摩鐵非第一現場

重機撞上變換車道汽車　騎士慘死

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

女老師穿真理褲太辣　雪白美腿震驚鄉民

台灣人早上不洗澡？他「國際時間論」被推爆

影／台南渣男拖狗致死　網洗版肉搜

網聊超Man留美哥3個月！她見本人崩潰逃

男屍突張眼想喝水！復活後再次死亡

滴妹「學歷普又不正」到底紅什麼？

如花爆消失演藝圈內幕！揭曾遭湯尼陳陷害

更多

最夯影音

更多

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面