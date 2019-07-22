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展望會兒少代表參與花蓮公共事務　爭取權益提案引發熱烈討論

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▲▼展望會兒少諮詢代表參與「兒童及少年福利促進委員會」，在會中發表談話及提案。（圖／展望會提供，下同）

▲▼展望會兒少諮詢代表參與「兒童及少年福利促進委員會」，在會中發表談話及提案。（圖／展望會提供，下同）

▲▼展望會兒少諮詢代表參與「兒童及少年福利促進委員會」，在會中發表談話及提案。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府公益彩券盈餘分配基金補助，委由台灣世界展望會所辦理的兒少諮詢代表培力計畫，在青少年社工帶領與陪伴之下，參與「兒童及少年福利促進委員會」兒少代表除能充份表達對公眾事務的意見之外，更增進青少年熱心積極投入社會服務的意願。

進入青春期的孩子，學習能力快速，更開始探索生涯，但受限於家庭弱勢或無合適的學習典範，弱勢家庭的青少年更需要良好的榜樣成為學習的典範。台灣世界展望會青少年工作團隊除了關心青少年了解自己，培養能力與潛能發展之外，也幫助青少年對於公共事務的關注及人際合作的能力。

展望會兒少諮詢5位代表22日下午於花蓮縣政府第一會議室舉行的「兒童及少年福利促進委員會」，由本屆兒少諮詢代表所提案之「花蓮市各高中職學生周五前往火車站專用公車設立計畫」，於會議中有熱烈的討論。

本屆兒少諮詢代表委員的鄭日穎同學，目前為花蓮高中二年級的學生，自小對於公共事務便有熱情的他，相信年輕的自己可以透過微小的力量讓社會更好，同時，因著參與兒少諮詢代表的培訓，嘗試著將求學生活經驗的通勤狀況實際反應在提案中，過程中與其他兒少代表的合作，也間接訓練了自己有條理的把計畫表達出來。今年已是慈濟大學一年級的陳英瑋同學，也是在高三那年選上的兒少代表，過往因為在校內擔任學生會幹部，啟蒙了自己對公共事務的關心，更在兒少代表的訓練中練習如何有條不紊的與政府官員溝通，完整表達提案的動機。

▲▼展望會兒少諮詢代表參與「兒童及少年福利促進委員會」，在會中發表談話及提案。（圖／展望會提供，下同）

▲▼會議主席張逸華副祕書長（中）給兒少代表鼓勵與建議。

▲▼展望會兒少諮詢代表參與「兒童及少年福利促進委員會」，在會中發表談話及提案。（圖／展望會提供，下同）

不論是日穎同學或是英瑋同學均分享到，在兒少培訓代表的訓練中，透過社工的帶領與規劃，漸漸發展出青少年社會參與的能力，從中提升了青少年對於兒少政策議題的創造力與制訂力。

兒少諮詢代表提案最後決議，由觀光處交通科會同監理站與社會處，責成一個專責委員會列管研議。

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮主任表示，藉由階段性有系統的規劃「兒少代表社會參與」，將有助於培力花東地區青少年學子對於公共事務發聲的平台。

台灣世界展望會發起「青少年發展服務計畫」，透過生命品格教育、生涯發展預備、自立生活能力三大概念，為16歲以上青少年提供助學金，以及預備各項方案活動，培養他們在課業、生活及職涯選擇上的能力，協助這群青少年對就業與升學做好規劃，為未來自立於社會建立基礎。

展望會邀請社會大眾捐款支持「青少年發展服務計畫」，一同關懷學習資源相對缺乏的經濟弱勢家庭青少年，幫助他們完成學業、找到生涯方向，成為轉變自己與家庭的力量！，豐盛未來的生命。

愛心專線：03-8236868。
相關資訊請洽愛心專線：03-8236868，或洽詢電子信箱：pr@worldvision.org.tw

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關鍵字：展望會,兒少,諮詢,參與,公共事務,權益,提案,討論,發聲

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