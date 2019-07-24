當您老了！　台南市社會局辦「小小安心服務員」高齡體驗

▲台南市社會局辦理「小小安心服務員高齡體驗課程」，學生體驗「變老」不同的生命教育。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣已邁入高齡化社會，為了讓高齡世代與年輕世代互相瞭解，台南市社會局長期照顧管理中心，結合社區照顧關懷據點及國中、小學校，自7月2日到26日辦理9場「小小安心服務員高齡體驗課程」，第6場次24日在七股竹橋國民中學舉辦，由校長潘能耀帶領30位國中生，體驗不同的生命教育。

社會局特別邀請「台灣安服介助促進會」推廣安服員業務的凱爾飛特有限公司講師授課，課程內容包含什麼是小小安心服務員、安服員的任務，對高齡者的理解、如何幫助使用輪椅的朋友，現場讓學員實際穿戴模擬裝置，透過闖關的遊戲方式，親身體驗高齡者種種身體不便，以及心理方面的痛苦，並教學示範輪椅操作的重點，學習尊重並且以同理心去服務家中及周遭的長輩或是身障朋友，當學員在社區參與社會服務時，更懂得如何協助社區裡的阿公阿嬤。

台南市社會局照管中心洪明婷主任表示，暑期期間是各種夏令營辦理的好時機，今年是社會局第2年在暑假期間辦理學童高齡體驗，希望透過不同型態的生命教育活動，協助學童學習如何用安心的方式及肢體接觸來協助長者，今年完成闖關遊戲的小朋友，社會局還頒發徽章及結業證書，以增加學童成為小小安心服務員的使命感，社會局也鼓勵學童們有機會慢慢接觸社區關懷據點，開始敬老及助老的服務。