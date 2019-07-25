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凱特王妃接地氣時髦穿搭！超活潑路易斯王子搶盡峰頭

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劍橋公爵夫人凱特王妃和蘇塞克斯公爵夫人梅根共同帶著孩子們現身，這次出席的是威廉王子和哈里王子一年一度的慈善馬球比賽現場。英國皇室成員們帶著他們的孩子們，在7月10日於Surrey舉行的King Power皇家慈善馬球日上，為自己的爸爸們加油支持。

凱特王妃的孩子 - 喬治王子，夏洛特公主和路易斯王子，還有他們的新表弟阿奇Archi的加入，這也是阿奇的首次公開亮相。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

凱特王妃的夏日穿搭再次選擇了粉嫩色系，這次的品牌來自LK Bennett的連衣裙，搭配著她最喜愛的Catherine Zoraida耳環，以及Mulberry的Darley手提包，完全展現出地方媽媽最日常的穿搭打扮。Meghan則是穿著了一件卡其色的Lisa Marie Fernandez連衣裙和一副黑色太陽鏡，也展現出悠閒卻俐落時髦的日常穿搭。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

除了兩位王室成員的穿搭外，這次公開場合最吸睛的莫過於路易斯小王子，只見他把玩著媽媽凱特王妃的太陽眼鏡，面對梅根和小堂弟阿奇的到來，擠眉弄眼的萌樣簡直讓人融化，可愛程度完全不輸喬治王子小時候。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Travis Travie |
（完整文章請看VOGUE.com

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