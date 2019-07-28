　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

721遊行潑漆中聯辦陸國徽　港警逮首名嫌犯：28歲廚工

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港721遊行，有白衣人士無差別打人，中聯辦被潑漆。（圖／路透）

▲香港721遊行，大陸國徽被潑漆。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

反對修訂《逃犯條例》遊行的部分示威者在21日深夜，包圍中聯辦大樓潑漆抗議，其正門懸掛的大陸國徽也遭殃，如今港警於26日拘捕了首名涉案人士。根據《星島日報》報導，這名嫌犯士28歲的馮姓廚房工人，警方指控他當晚投擲雞蛋並衝擊中聯辦，以涉嫌侮辱國徽、刑事毀壞及非法集會將其拘捕。

報導指出，馮姓嫌犯在被警方帶走前與妻子話別，其家人表示，事件已交由律師處理，但的確有些擔心。

警方表示，行動仍然在繼續，不排除會再有人被捕，警方翻看大量媒體所拍攝的片段，又以港鐵鐵路監視錄影資料，鎖定目標嫌犯以及其出入場所，這次是涉及當晚衝擊中聯辦案中首名被捕者，正加緊追緝投擲黑漆彈的衝擊者。

▲香港721遊行，有白衣人士無差別打人，中聯辦被潑漆。（圖／路透）

▲香港721遊行，中聯辦被潑漆。（圖／路透）

報導提到，根據現行法例，任何人公開及故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污及踐踏等方式侮辱國旗或國徽，即屬犯罪，一經定罪，可處第五級罰款及監禁3年。

當晚大樓被破壞1小時後，警方在晚上8時許宣布，「鑑於部分示威者在西環一帶堵路，並破壞附近汽車及塗污建築物，宣布即將會由西環向東面展開清場行動。」香港政府也發表聲明，內容提到中聯辦是中央政府在港設立的駐港機構之一，負有憲制功能，強烈譴責示威者惡意包圍和衝擊中聯辦大樓，並塗黑國徽，公然挑戰國家主權，港府會嚴肅處理並依法追究。

►►中聯辦「中共國徽」遭示威者潑黑　陸媒：觸碰「一國兩制」底線！絕不能忍

ET快訊
午後雨彈強攻！西半部都是雨　全台19縣市大雨特報
星巴克29日起「買1送1」連2天！16:00開始抓緊4hrs
3歲童拿樹葉付錢！老闆上門勸「媽酸小氣」　真相曝光扯爆：家長
快訊／蔡英文核定憲兵指揮官鍾樹明任總統府侍衛長
真把泳衣直接穿出門！瑤瑤破尺度「超兇半球」清楚外露

關鍵字：國徽,中聯辦,反送中,721遊行,粵港澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

光復元朗出現「解放軍帽」　陸媒：已停用數十年的舊款

尾隨長裙妹回家　壯男電梯內「掀裙猛看神秘領域」...被瞪秒閃

影／車廂驚見「清涼嫩妹」平躺地板！邊玩手機邊聊天超自在...乘客看傻眼

721遊行潑漆中聯辦陸國徽　港警逮首名嫌犯：28歲廚工

華聞快遞／香港旅遊零售業數據全面下跌

今日上環遊行申請被駁回　中聯辦「架水馬、塗膠」加強布防

陸媒齊轟川普「取消發展中地位論」：出於私心支持者少

網傳示威者圍堵數學家　丘成桐否認：污辱老人是自由？

元朗濺血衝突24傷2人嚴重　港警「拘捕11男」譴責暴力行為　

志玲姐姐生氣了！被說「從臉到胸都整形」怒告求償900萬　法院判賠了

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

台灣18歲女孩「爆發性嗓音」飆《你敢不敢》　王力宏、那英「花式搶人」..親情牌、歌聲一次上！

深淵巨喉！2分鐘乾3.9kg汽水 他喝完打「巨長噁嗝」網嚇翻

赴連千毅直播單挑「輸慘罰吃XX」　吃屎哥藍寶堅尼旁尿尿→抱桶狂吐

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

華裔選手《Forever Love》唱哭王力宏！　哽咽：為《好聲音》舞台準備四年

大貨車右轉撞機車！輾爆還不停　騎士卡輪前狂掙扎驚魂爬出車底

台東通緝犯「繞錐大迴轉」戲耍警　超淡定追逐戰網傻眼：nice走位！

劉書宏：最喜歡的女歌手是鄭茵聲　問夏語心「有沒有喜歡我」..結果她說謊XD

比臉還大！88盎司巨大牛排挑戰 肉質軟嫩不膩...配蘑菇醬超涮嘴

光復元朗出現「解放軍帽」　陸媒：已停用數十年的舊款

尾隨長裙妹回家　壯男電梯內「掀裙猛看神秘領域」...被瞪秒閃

影／車廂驚見「清涼嫩妹」平躺地板！邊玩手機邊聊天超自在...乘客看傻眼

721遊行潑漆中聯辦陸國徽　港警逮首名嫌犯：28歲廚工

華聞快遞／香港旅遊零售業數據全面下跌

今日上環遊行申請被駁回　中聯辦「架水馬、塗膠」加強布防

陸媒齊轟川普「取消發展中地位論」：出於私心支持者少

網傳示威者圍堵數學家　丘成桐否認：污辱老人是自由？

元朗濺血衝突24傷2人嚴重　港警「拘捕11男」譴責暴力行為　

志玲姐姐生氣了！被說「從臉到胸都整形」怒告求償900萬　法院判賠了

光復元朗出現「解放軍帽」　陸媒：已停用數十年的舊款

汐止新昌、自強活動中心開工　融入紅磚花窗百年古厝意象

全代會／不再吃貴族桌菜！黨主席也吃百元有找雞腿、排骨便當

周揚青私下請教「服飾問題」　羅志祥笑說：我是專業！

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

有安全風險！　阿拉斯加與中國企業「液態天然氣合作計畫」喊卡

Apple洗澡尖叫「鏡子反射一雙眼睛」　嚇到搬家：難怪內褲少好幾條！

五月天御用造型師丟手機好著急　警立馬找回！他驚呼萬歲

陳艾琳子宮外孕「打化療藥流掉」　3年後吐真相：差點摘輸卵管…準媽媽看哭了

蘋果再註冊2款新iPad型號　預期秋天問世

《動力火車》顏志琳被女兒逼唱這首　一開口網跪了：比原唱好聽

大陸熱門新聞

深蹲1000下！女大生2天後「..

林志玲被說整形索900萬！法院..

港警強勢清場　元朗17人送醫2..

15歲少女月事從沒來過　媽落淚..

和丈夫吵架...挺肚帶兒「鎖房..

即／港警進入元朗站　驅散示威者

車廂驚見清涼嫩妹　平躺地板玩手..

海綿彈射穿木盾　青年頭中彈流血

與示威者爆衝突　老人遭圍堵

5人捲入海　大叔「流著血」1個..

7歲女童基因突變！急速退化「成..

元朗衝突24傷　港警拘捕11人

10歲童離家出走24天　烤蛇果..

即／元朗遊行催淚彈亂入　港鐵宣..

更多熱門

相關新聞

港旅遊零售業數據全面下跌

新加坡等國家地區近日發出旅遊通告，提醒民眾避免前往香港示威活動的地點。香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷日前表示，佔訪港人數17%的東南亞旅客跌幅預計最高達7成。另外，香港生產力促進局25日公佈的第三季度「渣打中小企指數」調查顯示，綜合營商指數較上季度下降7點至39，跌至3年以來的低位，這顯示中小企業的營商信心進一步動搖。（明報）

今日上環遊行被駁回　中聯辦架水馬布防

網傳示威者圍堵丘成桐本人否認

元朗衝突24傷　港警拘捕11人

港警強勢清場　元朗17人送醫2重傷

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

林書豪爆哭大嘆：NBA放棄我了

吃屎哥真的去找館長單挑！

3女童一個拉一個海邊溺水　貴人救3命6年後病逝

他PO文公審外送員　對話曝光風向秒逆轉

Selina離婚3年「約阿中見面」

館長揭黑幕「吃屎哥」後面有人操控

雨天打野戰！男噴屎30次…醫驚見它猛鑽

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」

基隆男拋棄繼承…得知真相傻眼：500萬飛了

女高材生休假返家　親友找到只剩「衣服破碎女屍」

館長揭吃屎哥：3輛賓士接送　當晚畫面曝光

夫帶女員工回家1個月嘿咻12次　妻反擊交4片光碟

甜美網紅「被迫刪濾鏡」現真面目！網崩潰

情侶開房床戰被看光！洗窗工人竟露出微笑

阿湯哥愛女舒莉13歲「變一個人」

更多

最夯影音

更多

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

台灣18歲女孩「爆發性嗓音」飆《你敢不敢》　王力宏、那英「花式搶人」..親情牌、歌聲一次上！

深淵巨喉！2分鐘乾3.9kg汽水 他喝完打「巨長噁嗝」網嚇翻

赴連千毅直播單挑「輸慘罰吃XX」　吃屎哥藍寶堅尼旁尿尿→抱桶狂吐

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面