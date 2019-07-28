721遊行潑漆中聯辦陸國徽　港警逮首名嫌犯：28歲廚工

▲香港721遊行，大陸國徽被潑漆。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

反對修訂《逃犯條例》遊行的部分示威者在21日深夜，包圍中聯辦大樓潑漆抗議，其正門懸掛的大陸國徽也遭殃，如今港警於26日拘捕了首名涉案人士。根據《星島日報》報導，這名嫌犯士28歲的馮姓廚房工人，警方指控他當晚投擲雞蛋並衝擊中聯辦，以涉嫌侮辱國徽、刑事毀壞及非法集會將其拘捕。

報導指出，馮姓嫌犯在被警方帶走前與妻子話別，其家人表示，事件已交由律師處理，但的確有些擔心。

警方表示，行動仍然在繼續，不排除會再有人被捕，警方翻看大量媒體所拍攝的片段，又以港鐵鐵路監視錄影資料，鎖定目標嫌犯以及其出入場所，這次是涉及當晚衝擊中聯辦案中首名被捕者，正加緊追緝投擲黑漆彈的衝擊者。

▲香港721遊行，中聯辦被潑漆。（圖／路透）

報導提到，根據現行法例，任何人公開及故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污及踐踏等方式侮辱國旗或國徽，即屬犯罪，一經定罪，可處第五級罰款及監禁3年。

當晚大樓被破壞1小時後，警方在晚上8時許宣布，「鑑於部分示威者在西環一帶堵路，並破壞附近汽車及塗污建築物，宣布即將會由西環向東面展開清場行動。」香港政府也發表聲明，內容提到中聯辦是中央政府在港設立的駐港機構之一，負有憲制功能，強烈譴責示威者惡意包圍和衝擊中聯辦大樓，並塗黑國徽，公然挑戰國家主權，港府會嚴肅處理並依法追究。

►►中聯辦「中共國徽」遭示威者潑黑 陸媒：觸碰「一國兩制」底線！絕不能忍