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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／香港旅遊零售業數據全面下跌

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▲▼香港,反送中,中聯辦,遊行,示威,催淚瓦斯,鎮暴警察（圖／路透）

▲香港「反送中」風波持續不斷，爆發多次暴力衝突（圖／路透）

《香港》旅遊零售業數據全面下跌

新加坡等國家地區近日發出旅遊通告，提醒民眾避免前往香港示威活動的地點。香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷日前表示，佔訪港人數17%的東南亞旅客跌幅預計最高達7成。另外，香港生產力促進局25日公佈的第三季度「渣打中小企指數」調查顯示，綜合營商指數較上季度下降7點至39，跌至3年以來的低位，這顯示中小企業的營商信心進一步動搖。（明報）

《北京》陸上半年全國規模以上工業企業利潤同比下降2.4%

大陸國家統計局27日公佈的數據顯示，今年上半年，規模以上工業企業利潤同比下降2.4%，其中，一季度下降3.3%，二季度下降1.9%，呈降幅收窄態勢。總體看，上半年工業利潤有所下降，主要是受汽車、石油加工以及鋼鐵等少數行業影響。由於市場需求低迷，上半年汽車製造業利潤大幅下降24.9%；受原油和鐵礦石價格上漲等因素影響，石油加工和鋼鐵行業利潤分別下降53.6%、21.8%。（國家統計局）

《廣東》上半年GDP首次突破5兆人民幣

從上半年經濟總量上看，廣東GDP首次突破5兆（人民幣，下同），達到5.05兆，同比增長6.5%，位於年度目標區間上限。今年初，廣東省省長馬興瑞在政府工作報告中提到，今年廣東經濟社會發展的主要預期目標是地區生產總值增長6至6.5%，突破10兆大關。若保持上半年的經濟增速，廣東全年經濟總量有望叩開10兆大門。（澎湃新聞）

《上海》第二屆進博會籌備進入衝刺階段　總展覽面積將超首屆

第二屆中國國際進口博覽會27日迎來100天倒計時。今年的進博會總展覽面積將超過首屆，不僅場館全面升級，還會有更多新品首發。據瞭解，此次進博會將於11月5日-10日在上海國家會展中心舉辦，目前已有61個國家確認參展，法國、義大利等15個國家確認擔任主賓國。（央視新聞）

▼第二屆進博會在上海國家會展中心舉辦。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲第2屆進博會在上海國家會展中心舉辦。（圖／翻攝澎湃新聞）

《遼寧》萬達體育那斯達克上市　首日收盤重挫35%

王健林旗下的萬達體育集團近日登陸美國納斯達克，首日開盤即破發，較發行價下跌25%，較開盤價跌幅達35.5%，市值為7.27億美元。截至3月31日，萬達體育的總資產為20.28億歐元，負債總額（計息負債總額）為10.02億歐元，萬達體育手中持有的現金和現金等價物為1.86億歐元。（澎湃新聞）

《北京》陸6月銷售彩券1570億　同比降40.7%

數據顯示，6月大陸共銷售彩券347.67億元（約新台幣1570億元），同比減少238.62億元，下降40.7%，同比降幅較大主要原因是2018年6月世界盃足球賽競猜型彩券遊戲銷量大，上年同期基數較高。今年上半年，大陸累計銷售彩券2125.96億元，同比減少326.02億元，下降13.3%。（中新社）

《福建》三年「零核准」後陸核電破冰重啟　福建漳州等項目獲核准

大陸國家能源局近日表示，截至6月底，山東榮成、福建漳州和廣東太平嶺核電項目核准開工。上述三個項目中，山東榮成項目已開工建設，福建漳州、廣東太平嶺核電專案已獲核准，但尚未正式開工建設（以核島澆灌首罐混凝土為標誌）。

《重慶》啟用陸首個5G自動駕駛開放道路示範基地

大陸首個5G自動駕駛開放道路場景示範運營基地，26日在重慶仙桃國際大資料穀啟用。據瞭解，仙桃國際大資料谷具有重慶典型特色的彎道、立交、異形路口等道路環境，目前在已建成區域進行了5G網路建設和網聯化改造，可為車企提供自動駕駛車輛開發的前期驗證，同時也為社會車輛提供自動駕駛體驗空間和運營服務。（澎湃新聞）

▼重慶。（圖／CFP）

▲▼重慶。（圖／CFP）

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關鍵字：反送中,香港旅遊零售業,5G,第二屆進博會,規模以上工業企業,廣東GDP,彩券業,自動駕駛

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27日的「光復元朗」遊行結束後，港警晚間開始驅散仍未離開的示威者，雙方爆發混戰。香港醫管局今（28）表示，截至早上8時，元朗衝突中共有24人受傷，其中2人情況嚴重。警方則於淩晨作出回應，稱行動中拘捕年齡18至68歲11名男子，他們涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、襲警及襲擊等，至少4名警員受傷。

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