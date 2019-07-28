今日上環遊行申請被駁回　中聯辦「架水馬、塗膠」加強布防

▲香港元朗27日發生警民衝突。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

香港《逃犯條例》風波持續延燒，昨日未獲得警方同意的元朗遊行暴發大規模衝突，今（28）日有市民發起上環遊行。為防止受到衝擊，香港中聯辦大樓外圍已架起水馬，並在馬路地磚「上膠」。

警方日前對上環遊行發出反對通知書，警方只允許民眾在遮打花園集會。根據《東網》報導，中聯辦先前已在外圍架設多個水馬，有工人27日晚間在干諾道西和德輔道西東西行行人路塗抹膠水，疑似防止有示威者挖起磚頭。

▲香港中聯辦先前曾被示威者潑漆。（圖／路透）

從28日清晨7時許，中聯辦門外可見多名警員把守。除此之外，附近警署也加強部署，西區警署大門外架起8個2公尺高的大型水馬；警署後門車輛出入口則暫未有設置。中區警署正門及車輛出入口至警署外圍，也設置共約60個水馬，並有工作人員吊走警署對出中港道的鐵欄。

為抗議白衣人21日追打市民，大批民眾27日下午發起「光復元朗」遊行，但未獲警方批准，自下午自晚間爆發多次警民衝突。港警晚間開始驅散仍未離開的示威者，雙方爆發混戰。香港醫管局今（28）表示，截至早上8時，元朗衝突中共有24人受傷，其中2人情況嚴重。警方回應，行動中拘捕年齡18至68歲11名男子，至少4名警員受傷。