女鐵人遭全裸綑綁破屋中！　藉蘭花順利脫逃「綁匪還載她回家」

在 Instagram 查看這則貼文 Nathalie Birli（@nathi_birli）分享的貼文 於 PDT 2017 年 7月 月 19 日 上午 9:29 張貼

實習記者黃可昀／綜合報導

奧地利27歲女運動員比莉（Nathalie Birli）先前騎自行車出門時，突然遭一輛紅色貨車襲擊，先是被撞倒後，再被駕駛用棍棒打暈，再度醒來時已經裸體被綁在破屋中，看著眼前失去理智的綁匪，她靈機一動想出逃脫辦法，藉著稱讚對方種的蘭花，一步步攻破綁匪心房，最後順利逃過死劫，並在臉書PO文表示，「這就像一部糟糕的恐怖片！感謝上帝讓我活了下來。」

據BBC報導，比莉十分熱愛運動，曾拿下鐵人三項和短距離鐵人兩項的冠軍，還贏得奧地利國家女子自行車聯賽冠軍，她23日按照慣例騎著自行車出門訓練，行經格拉茨（Graz）附近卻突然被紅色貨車撞倒，並見到駕駛氣沖沖地走下車，且手持木棍直接朝她頭部揮去，當下根本來不及反應就暈了過去。

比莉再次恢復意識時，發現自己被綑綁在一張椅子上，而且全身衣物都被脫光，環顧四周像是個破舊的老房子，這時她才意識到自己被綁架了，而且開車撞自己的綁匪情緒相當不穩定，不停拿著刀逼她喝下酒，但是答應隔天就會將她釋放，於是比莉只好乖乖照做。

在 Instagram 查看這則貼文 Nathalie Birli（@nathi_birli）分享的貼文 於 PDT 2017 年 7月 月 30 日 上午 10:42 張貼

怎料綁匪後來又突然情緒失控，揚言要把比莉淹死在浴缸中，這時心急如焚的比莉發現房間內種植大量蘭花，於是嘗試和對方聊聊這些花來轉移注意力，想不到一提到蘭花，綁匪的態度就180度大轉變。

比莉發現綁匪似乎對蘭花這個話題很有興趣，便不停稱讚對方種得很好，讓綁匪漸漸卸下心房，「他突然態度變很好，還告訴我他是園丁，爸爸過世、媽媽酗酒，連女朋友都離他而去。」這時比莉趁機提議，「乾脆你現在放了我，我會告訴其他人這只是一場車禍意外」，於是雙方在一番交談後達成了協議，甚至綁匪最後還親自開車送她回家。

報導指出，比莉獲釋後左手臂骨折與頭部挫傷，所幸靠著自己的機智保住一命，此外，警方24日利用比莉自行車上的GPS定位紀錄找到綁匪住家，順利將這名33歲的男園丁逮捕到案。