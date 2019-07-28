柯文哲參拜六房媽！開口談「與郭合作可能」：他政治上還不是普通的素

▲柯文哲接受媒體聯訪，直言「郭台銘在政治上還不是普通的素」。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、莊智勝／雲林報導

2020總統選戰將近，國民黨、民進黨都已經決定總統人選，但台北市長柯文哲遲遲未公開表態參選與否。柯文哲26日上午8時許前往雲林六房媽斗南新厝寮紅壇參拜，被問到是否有與黨內初選落敗的郭台銘合作可能時表示，「郭是大老闆，能力沒有問題，坦白講，他是企業霸主，但在政治上還不是普通的素，看他初選被整成那樣就知道，他還有很多需要學習的地方！」

柯文哲今參拜雲林六房媽，現場一早就聚集眾多信眾、人山人海，而柯P也大方地與支持者握手致意；在參拜結束後，柯P接受媒體聯訪，被問及「高雄市長韓國瑜是雲林女婿，來到這裡會不會有踩場的感覺？」柯文哲聽聞後面露笑容，直言「台灣小小的，走來走去都會遇到！」對於韓國瑜在政論節目中指出，自己的支持者中也不乏中小企業老闆，駁斥「大部分是魯蛇」說法；柯文哲則回應，「這是看常態分佈，從統計角度上來講，每個都有，旁邊還是有百分比占少少的，什麼都有！」

▲柯文哲前往雲林六房媽斗南新厝寮紅壇參拜。（圖／記者唐詠絮攝）

針對近日鬧得沸沸揚揚的私菸風波，柯文哲也感嘆「我常講，把小問題解決就沒有大問題，大家都不相信！」柯文哲表示，國安局趁著總統出訪機會走私香菸的問題已經存在多年，從數據上來看，每個總統剛上任時，大家都只買300條，意思就是test一下，後面就開始變2000條、到今天的1萬條，「這個老實講，積弊已深，辦不辦都很難，如果真的要辦到底，你想想要買到1萬條香菸，人要多少？全部重辦下去，哇……這個，一萬條香菸要大屠殺，我看國安局侍衛室一半的人都要不見！」

「這已經到了肆無忌憚的地步！」柯文哲認為，私菸案並非是一天造成，「在過去2、3年中大家都在蹭國家，總統都不講話，我覺得都冰山一角啦！」柯文哲以自己當台北市長為例，陋習也非短時間能除，上任後一定要堅持「從今天開始不可以」，至少要堅持到第三年情況才能調降，「這就是我當台北市長的態度！很多東西要咬緊牙關，從小事做起，你看全台每個政風處，台北市弊案明顯少掉，你覺得是突然少掉嗎？不可能啦！」對於私菸案最終會如何發展？柯文哲也坦言，「我不曉得，沒有太多評論，但我覺得啦，是辦不下去！」

另一方面，被媒體問及總統大選議題、是否有可能與郭台銘合作可能時，柯文哲則直言「據我所知郭董還沒回國，人都沒看到，要談什麼？等他回國要談再談吧！」柯文哲認為，郭台銘身為鴻海董事長、大老闆，能力方面是沒有問題，「平常亂罵人小事啦，我以前當台大教授更兇！坦白講，他是企業霸主，但政治上還不是普通的素，你看他初選就被整成這樣，他還有很多地方要學習、需要人幫忙。合作是這樣啦，對台灣有利，什麼都可以合作，不會因為是誰就不合作，我的邏輯很簡單，就是台灣整體力、跟人民最大福祉。」

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▲柯文哲與現場熱情的支持者握手致意。（圖／記者唐詠絮攝）