批踢踢造謠3日落網！「這個是吳宗憲嗎」影射是陳菊隨扈　刑事局逮人

▲陳菊也在臉書上發表聲明，要求造謠人士與政黨道歉。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

日前有網友在社群網站上張貼總統府祕書長陳菊擔任高雄市長時的勘災照片，並指出陳菊後方的一名隨扈，就是此次國安局私菸案的主角吳宗憲，影射2人疑似有特殊關係。刑事局也在2天後找到這名造謠的網友，將他依《社會秩序維護法》移送花蓮地院裁處。

7月24日，有民眾在PTT上發表前高雄市長陳菊與近期走私香菸案的國安局少校吳宗憲曾一起同框的新聞，影射雙方有政治特殊關係；雖然當天就有網友直接更正該消息內容，指出站在陳菊身旁的男子，並非該名國安局吳姓少校，而是前市議員藍健菖，不過該篇假消息已經遭大量轉載、報導。陳菊也認為造謠影響政府公信力、公共秩序，在臉書上發表聲明要求道歉，否則將採取法律行動。

▲有網友在PTT上貼出陳菊擔任高雄市長時的新聞畫面，並影射私菸案主角是陳菊隨扈。

▲造謠的網友得知散佈假消息，在PTT上貼文澄清道歉。

刑事局電信偵查大隊第一隊主動追查假消息來源，發現是1名住在花蓮的陳姓民眾，在網路上看到2010年前高雄市長勘查水災的影片，誤植影片陪同人員截圖為國安局少校吳宗憲，且未經詳查證即於PTT發文造成爭議訊息散布，影響社會秩序。

刑事局也在26日發文通知該名網友到案，訊後依《社會秩序維護法》第63條第1項第5款「涉及散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，函請花蓮縣警局依法送花蓮地方法院花蓮簡易庭裁處，並呼籲國人在刊登任何重大訊息及轉貼來路不明的文章前，必須先查證內容再發表，以免觸法。

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