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1萬條「國安牌私菸」如何分贓？　要出動20輛次休旅車才載得完

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▲▼私菸風波，吳宗憲上銬。（圖／記者宋良義攝）

▲國安私菸風波，吳宗憲上銬。（圖／資料照片／記者宋良義攝）

突發中心／台北報導

國安局警衛官吳宗憲藉總統蔡英文出訪勤務，以特權走私1萬條香菸，震驚社會大眾。1萬條香菸圖像化是什麼概念？1萬條香菸等於是10萬包香菸，《ETtoday新聞雲》記者計算，每包菸長約9公分，一包一包疊起來（立式），可以疊台北101大樓（高約509.2公尺）5次，若是以一條香菸體積「27.5cm*9cm*5cm」計算，要「分贓」這些菸，必須得出動20輛休旅車才能送完。

此次私菸案從原先被踢爆的9200條，到目前被查出的10009條，案情持續延燒，除了震驚國人以外，此案目前也已經進入司法程序，而經過《ETtoday新聞雲》記者計算之後發現，若一條香菸以「長27.5公分、寬9公分、高5公分」，以國產某休旅車後車行李廂「縱深98公分、寬106公分、高83公分」為例，[(98/27.5)x(106/9)x(83/5)]≒528，再扣掉車廂本身不平的空間，粗估一台車後車廂可塞進500條香菸。

▲▼黃國昌踢爆國安局走私免稅菸 。（圖／黃國昌辦公室提供）

▲黃國昌踢爆國安局走私免稅菸 。（圖／黃國昌辦公室提供）

立委黃國昌曾爆料說，這批「國安私菸」是從桃園機場，以數輛貨車載到總統府，再進行分送。至於這麼龐大的走私菸，究竟是如何運送到每一個「團購者」的手中？詳細案情經過仍有待檢方調查釐清。

▲▼車。（圖／記者黃苑瑜攝）

▲《ETtoday新聞雲》記者換算，一萬條香菸用休旅車行李空間去載，約需20輛次，才能順利分送。（圖／記者黃苑瑜攝）

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關鍵字：私菸,國安局

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