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快訊／「明明是貪污還搪塞」　韓國瑜：蔡英文領導力出了嚴重問題

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▲▼韓國瑜出席「開薪回高雄、預見薪未來」徵才活動。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜出席「開薪回高雄、預見薪未來」徵才活動。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國安局走私菸案進入第6天，總統府先前談及相關案件皆以「超買」代稱，不過卻因此引發爭議，27日將「超買」文字改成了「違法私菸」，總統蔡英文也為此致歉。對此，高雄市長韓國瑜下午受訪表示，明明是貪污走私，要把它轉化為超買，還要去搪塞，蔡英文的領導能力出了嚴重問題。

韓國瑜27日率領市府團隊於「新北市三重區綜合體育館」舉辦北漂返鄉徵才活動，他在會後受訪表示，眼睛看到的香菸不可怕，這是逃漏稅和公務人員瀆職的問題，眼睛看不到的才可怕，像是毒品、槍枝、軍火、違禁品等等，這些看不見的才可怕，總統府幕僚長和秘書長等人難道沒有察覺，每次在出訪的時候這些漏洞跟弊端嗎？

韓國瑜說，走私菸事件爆發後，「明明是貪污走私，要把它轉化為超買，還要去搪塞，這都是不對的，蔡英文領導中華民過這3年多，除了人民過得非常辛苦，我覺得她的領導能力出了嚴重問題」。

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關鍵字：韓國瑜,高雄,2020,總統

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