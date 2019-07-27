LIVE／韓國瑜號召北漂返鄉　高雄徵才起薪35K要「人進的來」

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長韓國瑜27日率領市府團隊在新北市三重區綜合體育館舉辦「北漂返鄉徵才活動」，現場超過25家廠商提供超過300個起薪逾35K以上的工作職缺。此外，高市府青年局為鼓勵北漂青年有機會回鄉工作，確定將編制員額37人中的半數，留給北漂的公務員申請回高雄服務，以落實韓國瑜的青年返鄉政見。

高雄市政府勞工局「首次」跨縣市舉辦徵才活動，總計有25家廠商參與，提供超過300名、薪資35K以上的高雄在地職缺。目標除了「北漂返鄉」之外，也歡迎外縣市想要來高雄就業的人參加，達到人口往南部移動的「人進的來」。

活動下午14時30分開始徵才活動，15時安排韓國瑜及貴賓致詞，17時活動結束。勞工局表示，優渥的薪資條件不亞於北部企業，希藉此協助北部地區有求職、轉職需求的高雄子弟找到回家的路，立定決心返鄉「開薪就業」。

此外，勞動部將在4年內投注95億元幫助青年就業，韓國瑜為中央政策拍手叫好，重申高市府10月1日成立青年局，高市府在財政困難下，明年編列3億元幫助高雄的青年創業，但全台灣還有更多青年需要政府幫忙，所以他非常認同行政院的政策。

高雄市府青年局為鼓勵北漂青年有機會回鄉工作，確定將編制員額37人中的半數，留給北漂的公務員申請回高雄服務，以落實韓國瑜的青年返鄉政見。