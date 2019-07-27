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韓國瑜全代會演說聚焦兩岸、經濟　呼應「台灣安全、人民有錢」

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▲▼韓國瑜爬樹。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨全代會28日登場，這次的主軸為「革新團結、重返執政」，將正式提名高雄市長韓國瑜為第15屆中華民國總統參選人。據了解，韓國瑜也將發表演說，經過與國政顧問團討論後，內容訴求兩岸和經濟，呼應他長期以來主張「國家安全、人民有錢」的口號。

在韓國瑜的國政顧問團中，已邀請在政大東亞所的碩士論文指導老師蘇起指導兩岸、外交政策，目前顧問團成員大概有30位，仍在擴編當中。韓國瑜今年4月訪美行前，也特地邀請蘇起等30多位學者，閉門請益。

至於韓國瑜的競選團隊，立委許淑華和立委參選人孫大千等人2018大選時就在韓團隊幫忙，未來將成為重要成員，部分台北市議員也也可能接手發言人角色，競選團隊也一定會與市府團隊分開，競選辦公室也會設在高雄。

全代會全程約6個鐘頭，活動前15分鐘為開會典禮及黨主席吳敦義致詞，會議分三個階段，第一次會議由吳敦義主持，報告全代會相關事項、通過國民黨第十五任總統提名人、韓國瑜致詞15分鐘分鐘，以及一個小時的提名立委造勢。

第二次會議由副主席曾永權主持，通過中評委員（含中評委主席團主席）聘任及追認案、追認考紀會主委及委員案、通過107年度決算書表及因應《政黨法》相關財產處分案，隨後討論黨章修正案及現階段任務案（總統、立委輔選）。

第三次會議由副主席郝龍斌主持，曾永權10分鐘的黨務報告後，由黨團總召曾銘宗做立院黨團工作報告，隨後進行30分鐘討論決議文；最後留有25分鐘處理臨時動議。

當天將處理已具共識的「刪除總統兼任黨魁條款」，並討論新增由黨主席指定5席縣市長為中常委的方案，同時也會提案建議將兩年改選一次的中常委選舉延至2020總統大選結束後。

黨中央為展現團結，國民黨也向其他參加初選者發出邀請，周錫瑋、張亞中都將出席，獨缺目前還在國外的鴻海創辦人郭台銘，以及5位前主席吳伯雄、連戰、馬英九、洪秀柱、朱立倫確定都會到場。

▼國民黨主席吳敦義。（圖／攝影中心攝）

▲▼國民黨總統初選記者會＿韓國瑜、吳敦義。（圖／攝影中心攝） 

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關鍵字：韓國瑜,國民黨,全代會

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