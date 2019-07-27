「沒來得及孝順她」兒捐母器官救5人　感人「親筆信」曝光：多帶我媽看這大千世界

▲小林寄給受捐者者的信。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣西貴港的一名母親因「三高」引發腦出血，不久確認腦死亡。兒子小林希望母親可以另一種方式存活在世界上，於是捐獻母親的肝臟、左右腎臟和兩隻眼角膜，幫助了5名病患。小林更寫信給受捐者者，囑咐他們珍惜生命，「如果可以，多帶我媽媽去看看這個大千世界。」

根據《澎湃新聞》報導，小林的媽媽於今年4月，因高血壓引發腦出血並形成腦塞，醫生會診後認為手術的意義不大，不久，小林的母親確認腦死亡。由於小林的一個高中同學曾在腦死亡後，捐獻了自己的器官，這件事讓他觸動很大，因此萌生了捐獻母親器官的想法，在取得家人的理解和支持後，他聯繫了當地紅十字會工作人員。

小林於5月順利捐獻出了母親的肝臟、左右腎臟和兩隻眼角膜，幫助了5位病人，2位來自廣東，3位來自北京，5起移植手術都成功了。目前，受捐者均恢復情況良好，已經康復出院。

由於人體器官捐贈設有「雙盲」原則，捐受雙方都不知道彼此的情況，更不能直接聯繫，因此小林只能靠廣西中醫藥大學附屬瑞康醫院人體器官獲取組織的調解員瞭解情況。他於6月底決定寫幾封信給受捐者，把自己心底的一些話說給他們聽。

▲信中內容 。（圖／澎湃新聞）

小林在信中表示，「我媽媽由於『三高』而引發的腦出血，很突然，也很悲痛，子欲養而親不待，我很愛我的媽媽。我剛大學畢業，還沒來得及孝順她，心裡非常愧疚，經過多方考慮，我們也想讓媽媽以另外的一種方式，繼續活在這個世界上。」

信中接著寫道，「人生除了生死，其他都是小事，希望你能好好珍惜來之不易的生命，珍惜眼前的人，珍惜平淡的幸福生活。如果可以，多帶我媽媽去看看這個大千世界。」

▼ 小林希望受捐者能珍惜生命。（圖／澎湃新聞）