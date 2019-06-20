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鄭州女大生飆唱完《涼涼》大量腦出血！醫生：大聲唱歌血壓會升高

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▲▼女大生唱歌唱到腦出血。（圖／翻攝大河報）

▲女大生唱歌唱到腦出血。（圖／翻攝大河報，下同）

大陸中心／綜合報導

愛唱歌的朋友們要注意了，大聲唱歌可能會導致血壓升高。河南鄭州一名大二女學生日前和朋友在KTV唱完一首歌時，突然感到噁心、頭暈、嘔吐等症狀。事後送往醫院才發現，她腦部出血，且出血量較大，將近30毫升，若不及時送醫後果難以想像。

據陸媒報導，這名女大生16日和朋友去KTV歡唱時，在唱完一首《涼涼》後，突然感到頭痛、噁心等症狀。起初朋友們以為是吃壞肚子，就先帶她回宿舍休息，但沒想到過幾小時後，她的症狀更加劇烈，甚至還出現嘔吐的現象，隨後才緊急送醫。

▲▼女大生唱歌唱到腦出血。（圖／翻攝大河報）

經副主任醫師劉奇檢查後，發現女大生腦部出血，且出血量較大，達到將近30毫升，若發生在老年人身上，可能已經昏迷或癱瘓了。劉奇更指出，自發性腦出血72小時內一般是危險期，需要在監護室密切觀察病情，每小時觀察瞳孔變化；然而雖然女大生的年紀較小，但也不能大意。

另外，經檢查也沒發現女大生擁有先天性疾病，應該是暑假前考試壓力太大、睡眠不足等因素。從醫學的角度來說，「養成良好的生活作息，是避免意外發生的良藥。」劉奇還提醒，大聲唱歌會導致血壓升高，尤其是過度勞累、有高血壓、精神情緒緊張的病人，在從事劇烈活動時，要注意勞逸結合，切勿情緒波動過大，避免發生意外。

▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

▲KTV包廂，示意圖，與本文內容無關。（圖／記者許力方攝）

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關鍵字：河南鄭州,腦出血,高血壓,唱歌,KTV

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