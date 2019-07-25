提高器捐同意率　蘇格蘭2020年起全面採「默認同意」

▲台灣器捐同意書。（圖／ETtoday資料照）

記者吳宛霖／綜合報導

蘇格蘭政府宣布，器官捐贈「選擇退出」（opt out）制度在2020年秋季生效。除非人們主動拒絕器官捐贈，否則將被視為「默認同意」。目前，當地人民必須主動登記同意，死後才能捐出器官。蘇格蘭大臣們希望透過這項制度拯救等待器官移植的生命。

根據外媒報導，截至2019年3月31日，蘇格蘭有578人正在等待器官移植，而英國國民保健署（National Health Service，NHS）的器官捐贈登記者為260萬人（佔蘇格蘭人口48%）。威爾斯從2015年實施類似的制度後，器官捐贈同意率從58%上升到77%。

▲器官捐贈讓生命延續下去。（圖／翻攝自pixabay）

然而，並非所有蘇格蘭人民都適用「選擇退出」制度，例如，16歲以下兒童、居住不滿12個月者；他們需在監護者明確授權後才能器官捐贈。公共衛生大臣表示，「器官和組織捐贈將是改變生命的禮物。」制度將在12個月的公共宣傳後正式生效，幫助人民了解改變的意義和將面臨的選擇。

蘇格蘭器官捐贈組織指出，大約只有1%的死者器官符合移植條件。通常捐贈者生前都住在加護病房，腦部遭受嚴重損傷或失去心肺功能。

外媒報導指出，威爾斯、法國、西班牙和奧地利等歐洲地區都已實施這項制度；德國在今年也針對這項捐贈制度進行投票表決。