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譴責元朗白衣人施行暴力！　香港1500名醫護人員「靜坐抗議」

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▲譴責元朗暴力！香港醫界1500人靜坐抗議（圖／翻攝自「看中國」YouTube）

▲醫護人員昨日發起靜坐集會，抗議元朗暴力。（圖／翻攝自「看中國」YouTube）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反對修改《逃犯條例》聲浪尚未平息，在近一次的遊行中，一群白衣人暴力襲擊無辜市民，引起國際關注。對此，香港醫護界約1500名醫護人員昨（26）日下午發起抗議，在九龍油尖旺區的伊利沙伯醫院前靜坐，對「元朗暴力事件」強力譴責。

綜合港媒報導，許多醫護人員昨日身穿白色上衣、頭戴白色及黃色頭盔，舉著「醫護救人　保護市民」、「保護病人私隱　捍衛專業自主」等標語，並且高喊「醫護救人　一視同仁 」及「 醫護市民一起同行 」等口號，強烈譴責暴力，為無辜市民發聲。

據報導，這些醫護人員共同表示，前線的醫護會繼續堅守崗位，捍衞病人私隱，與市民同行，希望相關人士能停止暴力行為，而警方也能負起職責，以嚴正公平的態度執法，保護市民的人身安全。

▲香港721元朗事件，白衣人手持棍棒攻擊路人及特定人士。（圖／路透社）

▲白衣人手持棍棒攻擊無辜市民。（圖／路透社）

任職放射治療師的黃醫師指出，元朗事件就像警黑合作，當天自己就在西鐵站外，親眼目睹有白衣人追打市民，當時情境已不像一般的黑幫尋仇，而是市民單方面被打，而警方卻行動緩慢。

另外，據港媒報導，一群醫科生和醫護人員昨（26）日也在香港中文大學舉行集會，抗議政府無視市民對修例的反對聲音。有中大醫科生認為，政府現在應該做的是成立獨立調查委員會，並調查警員就近期抗議遊行中的工作表現。

在近期的遊行中，許多抗議者被攻擊重傷，包括被元朗事件中的無辜市民，醫生鄺葆賢表示，非常擔心這些人受傷的人因為害怕在醫院會讓個人資料外洩，所以不願到醫院接受治療；對此，她強調，醫護人員與香港人同一陣線，會謹守崗位，為這些人提供醫治。

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關鍵字：醫護人員,元朗,伊利沙伯醫院,港澳要聞

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