為721暴力事件向市民致歉！　港政務司長：警方處理方式與期望有落差

▲香港721遊行警方驅離群眾。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港政務司司長張建宗昨（26）日在記者會上，針對721遊行向市民致歉，他表示，當日警方的處理手法與市民的期望的確有落差，這群白衣人當天在元朗西鐵站和街頭，隨意攻擊手無寸鐵的無辜市民，這樣的行為時在令人髮指和憤慨。

據《香港電台》報導，張建宗昨日會見媒體，被問到「元朗暴力」一事時表示，自己對該事件感到非常憤慨，希望能發聲譴責無法無天的行為，並以行動表達意見。他強調，「我們承認警方當晚的處理與市民期望有落差」，而政府一定會與這些傷者接觸，並且了解他們有何福利及經濟需要。

▲張建宗向市民道歉，並且承認，警方當天的處理方式與市民期望有落差。（圖／翻攝香港政府新聞網）

另外，在香港元朗21日發生暴力事件之後，許多原定7月27日或28日舉行的抗議活動都紛紛改期，並且將在今（27）日發起「光復元朗」行動，要求政府徹查元朗攻擊事件。對此，張建宗昨日也呼籲，市民若到元朗，要和平理性地表達意見，不要衝擊區內居民和社區設施，並且好好保護自己的安全。

張建宗強調，若公眾集會及遊行上訴委員會，維持警方發反對通知書決定，727光復元朗的遊行將屬於違法，希望市民不要以身試法。此外，香港民政事務局局長劉江華表示，以暴制暴不是解決問題的方法，希望市民以非暴力的方式來表達意見。

據悉，張建宗昨日向市民致歉後，立刻引起警隊不滿。香港警察隊員佐級協會今（27）日發出新聞稿表示，政務司司長張建宗的道歉言論是不負責任的表現，抹煞警務人員在這事件上的努力、付出，以及委屈及犧牲，甚至在未作出調查的情況下，擅自向公眾斷定警隊的做法，對此，協會給予最嚴厲的譴責。

▼香港警察隊員佐級協會今日凌晨發出聲明稿，對張建宗的道歉表示不滿。（圖／翻攝香港警察隊員佐級協會）

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