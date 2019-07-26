陸女醫拋事業遠嫁來台！驚見丈夫摟妹「當街激吻」...小三嬌喊：老公真厲害

▲黃姓人妻叫計程車跟縱丈夫，驚見枕邊人路邊親吻小三崩潰提告。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

大陸一名擔任醫師的黃姓女子為了一名全姓男子放棄原有的事業遠嫁來台，沒想到心愛的丈夫竟與另名賴姓女清潔工大搞曖昧，手機內還有「老公真厲害」的親密對話及合照，大受打擊的黃女發現後決定跟蹤丈夫，當場看見全男與賴女大街上親吻，一怒之下向賴女提告求償60萬元。

根據判決書，黃女在大陸為一名耳鼻咽喉科專業醫師，擁有醫師資格證書、醫師執業證書，選擇嫁來台灣後無法行醫，只能從事居家照護的工作，月收入約2萬元。她指控，除了在丈夫的手機內發現曖昧對話及合照外，她2018年1月中旬清晨6時還攔計程車，趁著丈夫上班途中跟蹤，果真讓她親眼目睹全男與賴女摟肩、親吻，而計程車司機則因她允諾補貼車資，協助拍照蒐證。

已成人妻的賴姓女子從事大樓清潔工作，和全男是同事關係，她表示，「我把全男當弟弟看待，2人都各自有家庭，絕對沒有向他示愛」，至於訊息內會稱全男為「老公」、「親愛的」，都是因為全男心情不好要求的，「早知道會這麼嚴重就不答應全男的請求」，強調沒有和全男在路邊擁抱親吻。

但法院檢視賴女與全男的對話發現，賴女曾傳「老公昨天很辛苦的開導貝貝」、「老公今天很累吧」、「貝貝想你了」、「老公辛苦你了」、「老公真厲害」等訊息給全男，而對方也回應「愛你寶貝」、「老公怕失去貝貝」、「老公愛貝貝」，另外2人合照全男裸著上身、賴女依偎在全男左肩，2人互動過於親密，非有家室的人應該做出的舉動。

台北地方法院指出，賴女明知全男已有家室，仍破壞黃女的家庭生活，判賴女應賠償6萬元；黃女不服判決結果決定上訴，但高等法院審酌雙方學經歷、財產狀況後，認為賠償金額應以6萬元為適當，將她提出的上訴、附帶上訴駁回。全案確定。

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