打翻飼料+抓人！領養男布條綑綁2幼貓　爆怒「高舉重摔x10」...牠死狀悽慘

▲他不滿貓咪打翻飼料又抓傷人竟狠心重摔貓咪10下。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

桃園市一名廖姓男子2017年領養2隻流浪貓，沒想到小貓跟他回家才3小時竟離奇慘死。廖男一審時堅稱貓咪是從曬衣架墜落，被判有期徒刑7個月，併科罰金30萬元；廖男到了二審才坦承是不滿貓咪打翻飼料，才情緒失控痛下殺手，高院審酌他已有悔意，改判6月徒刑、併科罰金25萬定讞。

根據判決書，廖男2017年12月19日上午11時許，向送養人阿升（化名）認養2隻才3、4個月大、剛撿到的小母貓，但沒想到廖男才剛帶2隻小貓回家不久，下午2時許2隻小貓就慘死家中，廖男還先將貓咪沖洗後，才通知阿升，對方見狀趕緊通報市府動物保護處與警方處理。

廖男到案後矢口否認虐殺貓咪，辯稱把貓帶回家時，貓咪狀態正常，「但我發現牠死亡時，全身都是屎尿，我以我幫貓洗一洗」，他強調，「我確實有親眼看到貓隻從曬衣架墜落，但是都不是所謂的四肢著地，都是頭部跟腹部著地」。廖男更表示，2隻貓咪是接連墜落的，「我若是凶手，我就不會跟阿升講，我自己犯法不可能去跟人說我把貓咪殺害了，一定是說貓咪是遺失，我沒有虐殺貓」。

法院調查，廖男說的曬衣架高度只有240公分高，而貓咪已超過8週齡，應具有空中轉正的能力，若從高處跳或掉落，當具有足夠反應時間，且根據台灣大學動物法醫解剖，確認2隻幼貓肋骨骨折、肝臟破裂、胸腹內出血，是遭嚴重鈍力故意撞擊所致，並非高處意外墜落造成。

桃園地方法院檢視相關事證後，不採信廖男的說詞，且認為他毫無悔意，犯後態度惡劣，判他有期徒刑7月，併科罰金30萬元，罰金如服勞役，以1000元折算1日；廖男到高等法院審理時才坦承，事發時因為剛換工作身心疲憊，見到2隻幼貓打翻飼料跟水，要上前用手抓住2隻小貓時，又被貓咪抓傷，才會一時情緒失控，用布條將2貓綑綁在一起後，再高舉朝地板連續猛摔約10下。

高院認為，曾豢養過貓咪的廖男竟因一時情緒失控，忘記認養貓咪的初衷，且剛認養不到幾個小時就摔死小貓，罔顧動物生命，非常不應該，但考量他過去沒有前科也坦承犯行，改判他有期徒刑6月、併科罰金25萬，全案確定。

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