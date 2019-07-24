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渣男加「換妻俱樂部」揪3P！狂約炮喊：真的很爽　正宮淚崩：原諒換更深傷害

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▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／取自pakutaso）

▲人夫大搞婚外情還加入「換妻俱樂部」邀3P。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名人夫除了大搞婚外情外，還加入「換妻俱樂部」約炮，手機裡充斥著與其他女子的鹹濕對話，人夫甚至還邀約對方玩3P，見到這些對話的人妻大受打擊，但為了2個孩子只好原諒，沒想到人夫反而將她趕出家門，還傳訊息恐嚇。法院審理後判准離婚，人夫還得賠償妻子207萬元。

人妻主張，夫妻倆2006年初結婚，婚後育有2名孩子，一起經營一間公司卻常為了公司記帳問題起爭執，加上丈夫又沉溺賭博電玩，她關心卻遭反嗆，「反正有賺錢支付家用」，2016年又在丈夫手機中看到老公與另外2名女子的鹹濕對話，驚覺丈夫竟然加入「換妻俱樂部」約炮。

大受打擊的人妻決定與丈夫攤牌，但她見到對方不斷苦苦哀求，又考量小孩年幼，只好選擇原諒，沒想到才過了半年，丈夫竟然反過頭來恐嚇自己，表示若將鹹濕對話曝光，就要對她提告，使得她長期處在丈夫與不特定人性交罹患性病的恐懼中；至於犯錯的人夫則拿出高姿態，揚言若妻子要離婚除了拿不到贍養費之外，也休想見到2個小孩。

人妻因捨不得離開子女，日復一日過著沒有希望及未來的婚姻生活，精神上痛苦不堪。夫妻倆2017年7月間為了公司帳務問題再度大吵一架，人夫先是對妻子大吼，「走！我們現在就去離婚」，又逼2個小孩打包行李，還要他們向媽媽磕頭拜別，說「謝謝媽媽生下我們」，逼得人妻只好自行離開。

心如死灰的人妻表示，丈夫姦情被發現過後，竟然不是誠心悔悟，反倒對她出言恐嚇，更將她當成垃圾掃地出門，「一再原諒只換來更深的傷害」，還在家族群組中揚言提告，請求法院判准離婚。

講電話,手機,低頭族,傳訊息（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲人妻驚見丈夫狂傳鹹濕訊息給小三，內心大受打擊。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

人夫則辯稱，鹹濕對話被妻子發現後，自己已誠心悔改，而且沒有再違反夫妻間忠貞義務，後與妻子因為公司帳務問題發生爭執，對方因此憤而離家，夫妻間吵架偶爾出言不遜在所難免，不能因為這樣就這定他有虐待，這只是夫妻間相處的偶發性衝突。

法院勘驗妻子提出的對話紀錄，發現先生曾和小三說，「上次跟妳之後沒幾天，當然也有跟婆，不過妳有戴套喔」、「第一次見面，就願意讓我無套X她，還願意讓我拍照」，甚至還提議3P，「她說女女，2對都接受」；又和換妻俱樂部認識的女子說「X您真的很爽」、「吸妹妹跟舔屁屁，那個比較舒服？」。

法官認為，人夫對自己做錯的事情毫無悔意，還阻礙妻子探視小孩，對她十分無情決絕，顯然已經沒有婚姻維持的意願，准許2人離婚，另外再判人夫得給付妻子207萬多元。

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關鍵字：出軌,鹹濕訊息,外遇,換妻,3P

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