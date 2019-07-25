首款三鏡頭、大螢幕、大電力　HTC DESIRE 19+正式開賣

▲HTC DESIRE 19+正式開賣。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導



宏達電（HTC）今（25）日宣布，HTC Desire 19+正式在HTC網路門市、專賣店及全省通路門市陸續開賣，主打首款內建三顆主鏡頭的智慧型手機，並擁有120º超廣角相機，配備HTC史上最大、螢幕佔比也最高的手機螢幕，以及有史以來最大的電池容量。

▲HTC DESIRE 19+。（圖／宏達電提供）



HTC Desire 19+擁有許多突破性特點，搭載HTC史上最大尺寸6.2吋螢幕，並採用19：9更寬廣螢幕顯示，並為HTC首款內建三顆主鏡頭的智慧型手機，其中更搭載 120º 超廣角相機，以及配備超大f/1.85光圈。

▲HTC DESIRE 19+。（圖／宏達電提供）

另一方面，HTC Desire 19+配有3,850mAh超大容量電池，也是HTC史上擁有最大電池容量的Desire系列手機，容量比前一代多出30%，續航力更長，兼顧卓越效能和驚人的節能效率。

▲HTC DESIRE 19+。（圖／宏達電提供）



同時，HTC Desire 19+支援指紋辨識、人臉解鎖等功能，並配備NFC行動支付功能，生物辨識功能可以做為購物前的身份確認，提供您用戶快速便利的行動支付體驗。

▲HTC DESIRE 19+。（圖／宏達電提供）

HTC Desire 19+提供「星燦藍」與「茉莉白」2種顏色，並提供4GB/64GB版本和6GB/128GB版本給消費者選擇，並從即日起至8月31日前至HTC專賣店及HTC網路門市購買，還獨享「新機總動員」1,000元折價優惠。

▲HTC DESIRE 19+。（圖／宏達電提供）



此外，8月1日起正式於電信通路上市販售，其中4GB/64GB版本將由中華電信獨家販售，搭配中華電信大4G資費方案，月付999元、綁約30個月，手機只要0元，即日起至8月31日登錄再送128G記憶卡。

至於6GB/128GB版本將由台灣大哥大獨家販售，搭配台灣大哥大4G資費專案，月付999元、綁約30個月，手機990元，即日起至8月31日加購「新復原者行動裝置綜合保險」可享前2個月電信帳單每月減免200元。