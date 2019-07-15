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宏達電高雄VIVELAND重新開幕　台北三創8D-ZONE即將登場

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▲宏達電高雄VIVELAND重新開幕　台北三創8D-ZONE即將登場。（圖／HTC提供）

▲宏達電高雄「KOSMOSPOT X VIVELAND」重新開幕。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（15）日宣布與高雄市政府攜手打造的「KOSMOSPOT X VIVELAND」，即日起重新開幕營運，並首度舉辦南北兩地開打的2019 VIVELAND夏季VR電競聯賽，迎接VR電競時代的來臨，並即將在台北三創新闢VIVELAND「8D-ZONE」，專供多人競賽遊玩使用。
 
KOSMOSPOT X VIVELAND改裝，將場域重新規劃出7個獨立的空間，包括一個可供2對2的VR電競場域，約可多容納20~30%來客數，並結合新硬體背包電腦及VIVE Pro，率先導入專門針對大場域體感自由走動的最新VR電競多人射擊遊戲，同時新上架5款最新評選出來的新創團隊開發的VR作品，並因應VR電競賽事需要，增設直播系統硬體。

▲宏達電高雄VIVELAND重新開幕　台北三創8D-ZONE即將登場。（圖／HTC提供）

▲KOSMOSPOT X VIVELAND新上架5款最新評選出來的新創團隊開發的VR作品。（圖／HTC提供）
 
5款在奇點站上架的產品，包括夜鷹行動、Infinity  VR、殭屍山莊、屍鬼旅攝2、巫師與惡龍等，均為國內團隊自行研發，讓玩家體驗宛如迷失遊戲世界中的感受，並透過奇點站，遊戲開發團隊還可直接與消費者接觸，獲得最即時的回饋，進而優化產品，創造營收。
 
HTC VIVELAND虛擬實境樂園從2016年在台北啟動，2018年10月拓點高雄， 2019年1月在香港新設VR樂園，已成功建立VR樂園的營運模式，在台灣及其他地區陸續拓展中，近期已計畫進軍中東與東南亞市場，持續將這種令人興奮期待的場地型娛樂體驗模式帶給全球消費者。

▲宏達電高雄VIVELAND重新開幕　台北三創8D-ZONE即將登場。（圖／HTC提供）

▲宏達電高雄「KOSMOSPOT X VIVELAND」重新開幕。（圖／HTC提供）
 
此外，位在台北三創生活園區8樓的VIVELAND「8D-ZONE」，預計規劃為專供多人遊玩使用的空間，像是VR電競與密室逃脫等類別的遊戲，適合呼朋引伴一起來遊玩。

8D-ZONE的8這個數字，代表位在三創8樓，D有Dimension的意味，8D兩個字合起來則有8 dimension的想像空間，象徵VR虛擬實境就像是超越時空限制的第八度空間，而且8D的8用中文發音也有Buddy的諧音，預計在今年7月底開幕。
 
2019 VIVELAND夏季VR電競聯賽將在高雄KOSMOSPOT X VIVELAND，以及台北VIVELAND「8D-ZONE」兩地開打，賽制以地區分組預賽、地區複賽、全國總決賽三階段進行，8月31日總決賽擂台設於高雄KOSMOSPOT X VIVELAND。

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關鍵字：宏達電,HTC,VIVELAND,8D-ZONE

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