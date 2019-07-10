智慧型手機元老公司淪為邊緣人　外媒揭HTC「漫長又痛苦的衰弱過程」

▲中國大陸企業搶佔了大陸地區市場，迫使HTC在全球層面與蘋果和三星展開競爭。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

HTC曾是智慧型手機市場上的元老級存在，為何如今卻逐漸邊緣化？Wired記者Amy Hawkins撰文報導，透過現任和前任HTC員工，揭露了HTC智慧型手機業務「漫長又痛苦的衰弱過程」。

報導指出，2013年宏達電（HTC）花費10億美元（約新台幣314億元）進行了一場炫目且令人印象深刻的行銷噱頭，當時還以1200萬美元的代價，請到小羅勃道尼（Robert Downey Jr.）拍攝品牌廣告，主軸為「Here's To Change」以強調「改變」為其品牌價值。

小勞勃道尼的HTC廣告推出之際，HTC正試圖從HTC One的失敗中復活，該機款雖獲得了多項行業大獎，但其銷量卻不及三星Galaxy S4。HTC希望從這一行銷活動中，重回全球智慧型手機技術的領等者之位，但最後證明了，這只是結束過程的開始。

小勞勃道尼後來跳槽代言中國大陸智慧型手機品牌OnePlus，而大陸消費者同樣也相當善變。今年5月，HTC宣布退出中國大陸電子商務平台阿里巴巴及京東；而在英國，HTC手機甚至不在電子零售業商Carphone Warehouse、電信商O2及EE等實體店面上架，僅能在亞馬遜或HTC官網上購得。該公司在全球的市占從2011年的10.7%下滑至2019年的0.05%。

一位HTC員工描述：這是一個在充滿挑戰的市場中，面臨著艱難的商業決策、錯誤的創新判斷及不和諧的企業文化。

HTC的產品曾經很好。2012年，HTC One X曾被稱作「迄今為止AT&T產品陣容中最好的Android手機」。但事實上，將One X作為AT&T在美國的獨家產品，是一系列失誤之一，由於銷量持續低迷，電信商根本不願再承接HTC智慧型手機，2017年的HTC U11僅能在Sprint的網站上上市，使得HTC的用戶群又進一步萎縮。

HTC內部人士認為，可能誤判了定價策略。HTC Vive前軟體工程師Jeff Xue指出，在HTC退出中國大陸電商市場前，正以3999人民幣的價格販售去年推出的機款，與此同時，小米最新型號的智慧型手機售價僅2499元人民幣，「為什麼要花3999元購買去年的手機呢？」

該工程師稱，HTC的產品及定價是惡性循還造成的結果，在中國大陸市場遭受小米及華為等品牌激烈的競爭，銷量不斷下滑，使得公司向供應商訂購的零組件數量較少，推升了製作成本及售價。

另一名前員工說：「消費者不會知道（價格偏高的原因），他們只會比較價格。」他也表示，HTC在中國大陸的售後服務不佳，整個大陸地區僅有一家官方維修店，位於上海。

作為擁有最多智慧型手機用戶的國家，中國大陸市場對任何一家消費電子公司來說都很重要。而相較於HTC，許多台灣消費者更喜歡性價比較高的其他大陸品牌手機，而中國大陸民眾對當地本土品牌也更為忠誠。雖然三星及蘋果是全球最受歡迎的智慧型手機廠，但OPPO、Vivo及華為則是分別佔據了中國大陸智慧型手機銷量的前3名。HTC前全球高級社區經理Darren Krape認為，中國大陸企業搶佔了大陸地區市場，迫使HTC在全球得與蘋果和三星展開競爭。

但將HTC推向邊緣的不僅是這個兢爭激烈的市場，HTC在創新的投資都沒有回報。一名HTC前員工指出，該公司於2017年在U11上推出的邊框壓力感應偵測功能Edge Sense就是一場「豪賭」，該功能允許用戶透過按壓手機邊緣來啟動部分功能，不過最終仍遭批評人士稱為噱頭。

近來，HTC向著更昂貴的VR產品轉型，逐漸疏遠了該公司的核心粉絲。Glassdoor網站上的評論顯示，還有許多對HTC公司不滿的員工，一名前員工寫道：「公司內部的保密協議令人難以置信，總部與公司其他部門之間缺乏信任」。

今年6月，HTC推出兩款中階智慧型手機，這令分析師們都感到意外。該公司的衰弱是漫長、緩慢且痛苦的，但HTC似乎還沒有放棄智慧型手機。