▲宏達電攜手美國自然史博物，正式上架《雷克斯暴龍VR體驗》。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（23）日宣布，繼攜手美國自然史博物館（American Museum of Natural History）推出首款多人互動的《雷克斯暴龍VR體驗》後，雙方進一步在VIVEPORT釋出《雷克斯暴龍VR體驗》中文與英文雙版本，提供給Viveport用戶下載，或是以4.99美元購買。



美國自然史博物館以《雷克斯暴龍VR 體驗》作為其年度重要展覽《霸王龍：終極掠食者》的一部分，透過虛擬實境體驗將彷若置身於蜥臀目恐龍館，並在拼湊出一具經過科學驗證的霸王龍3D骨骼模型，讓展廳即幻化為6600萬年前美國蒙大拿州霸王龍所棲息的沼澤地，看見活生生的霸王龍。

宏達電表示，這次Viveport所發布的單人版本延伸博物館版本，加入展覽策展人暨古生物學權威Mark Norell博士風趣的互動式導覽，導覽過程中玩家將探索恐龍骨架的所有組成部分，並解鎖大量新的內容，包括歷史資料影片、視覺化數據和圖表，以及精彩的動畫，相當引人入勝。

▲宏達電在VIVEPORT釋出《雷克斯暴龍VR體驗》中文與英文雙版本。（圖／HTC提供）



博物館科學視覺化部門主任Vivian Trakinski表示，虛擬實境是一個引人入勝的領域，讓人們可以突破時間和空間的束縛，更不受制於生物或物體的大小、速度及距離等限制，讓自然歷史博物館的訪客，體驗最神奇、最難以接觸的自然領域。



VIVE Studios副總Chris Chin表示，透過充滿互動性的虛擬實境，《雷克斯暴龍VR 體驗》讓6600萬年前的恐龍之王在觀眾眼前活過來，並以沉浸式的觀展形式，享受博物館的新展覽《霸王龍：終極掠食者》，並透過家用版將這座古老博物館的一部分帶到全世界恐龍迷的家中。



美國自然歷史博物館自1869年成立以來，不停地透過廣泛的科學研究、教育及展覽來探索、闡釋、傳遞關乎人類文化、自然世界及整個宇宙的相關知識，並因其展覽與科學探索觸角深遠，更能寬廣地呈現世界文化而聞名於世，至今每年的訪客人數已突破500萬。