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海巡署雷達偵蒐異常 無人機蒐證漁船違規函辦

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▲海巡第11岸巡隊第三無人機區隊，出動UAV無人機，查獲「盛」字漁船正在0.7浬海域處違規投放籠具作業，立即錄影蒐證函送主管機關裁處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲海巡第11岸巡隊第三無人機區隊，出動UAV無人機，查獲「盛」字漁船正在0.7浬海域處違規投放籠具作業，立即錄影蒐證函送主管機關裁處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊於7月24日接獲第六巡防區指揮部通報，親水公園外約0.3浬1艘漁筏疑似違規投放籠具作業，立即調派無人機區隊臨空蒐證，成功查處違規作業之漁筏，全案以違反漁業法函送主管機關裁處。

7月24日上午7時許，第六巡防區指揮部雷達操作員發現一艘漁筏於親水公園外約0.3浬海域，疑有近岸違規投放籠具作業情形，第11岸巡隊立即指派第三無人機區隊出勤，而該UAV無人機區隊接獲通報後，立即操控無人機臨空查察，並飛行至該漁筏右舷上空確認為「盛」字漁船，正在0.7浬海域處違規投放籠具作業，立即錄影蒐證，依違反漁業法函送主管機關裁處。

▲海巡第11岸巡隊第三無人機區隊，出動UAV無人機，查獲「盛」字漁船正在0.7浬海域處違規投放籠具作業，立即錄影蒐證函送主管機關裁處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案運用無人機機動、迅速特性，結合第六巡防區指揮部監偵幕，有效迅速應處，再次成功取締漁船違規作業，有效守護海洋漁業資源。南部分署第11岸巡隊表示，海巡署為落實海域執法、海洋生態保育及展現維護海洋資源決心，未來將持續運用無人機，發揮其機動及即時錄影蒐證功能，運用於「護永專案」、「救生救難」及「查緝走私、偷渡」等任務，民眾如有需要或發現不法，可撥打118專線，海巡署將迅速予以處理。

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關鍵字：海巡署,雷達,無人機,蒐證,漁船

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