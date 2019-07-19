美無人機技術供應商「中止與大疆合作」　官方回應：失望

▲中國製造的大疆無人機被爆出有「網路安全漏洞」。（示意圖／翻攝自DJI臉書粉絲專頁）

記者鄭思楠／綜合報導

一家為美國多州執法部門、以及一些其它美國公共安全機構提供無人機技術的供應商Cape Productions公司日前宣佈，將停止與中國無人機製造商大疆（DJI）合作，給出的理由是安全問題。對此，大疆表示，對於CAPE公司基於錯誤資訊作出的決定感到失望。

據《觀察者網》報導，大疆回應，一直以來高度重視資訊安全問題，「我們技術的安全性已經在全球得到反復驗證，其中也包括美國政府和美國領先企業的獨立驗證。」

大疆說，事件不會影響大疆繼續在全球發展客戶及合作夥伴關係，「全球範圍內有超過520個公共安全機構信任並使用大疆的無人機產品執行關鍵任務。」

總部位於美國加州的創業公司CAPE日前通知客戶，停止銷售與中國無人機相容的軟體。公司執行長Chris Rittler證實，「來自不同聯邦機構的聲明，引起合作夥伴和潛在客戶的關切。」

大疆9日才宣佈2款新型機種通過美國內政部審核，證明設備沒有資料或數據外洩的疑慮。當時，大疆創新科技北美分部副總裁雷貝洛（Mario Rebello）表示，得到內政部的認可證明了公司的努力，「我們致力於不斷改進軟硬體設備，確保可以達到保護客戶資料與安全性的需求。」

美國國土安全部（DHS）5月20日警告美國企業，中國製造的無人機有潛在風險，可能將收集到的敏感飛行數據送回製造商，並被北京政府訪問瀏覽。此前，美國陸軍2017年就曾發布禁止使用大疆無人機的禁令，並稱大疆與中方政府共用關鍵基礎設施和執法數據。

▼深圳的大疆無人機已經行銷全世界。（圖／翻拍自大疆官網）