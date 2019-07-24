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海巡署嘉義陸海空掃蕩　無人機空中監控搭配救生艇巡查

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▲▼ 海巡署第四岸巡隊陸海空掃蕩，路面人力搭配空中無人機及海上救生艇。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲ 海巡署第四岸巡隊實施陸海空掃蕩勤前教育。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

海巡署第四岸巡隊為展現打擊犯罪、救生救難、為民服務的決心，24日在嘉義鰲鼓溼地、北港溪出海口及沿海岸際道路實施陸、海、空威力掃蕩，有效維護轄區岸際及港區安全。

▲▼ 海巡署第四岸巡隊陸海空掃蕩，路面人力搭配空中無人機及海上救生艇。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲ 海巡署第四岸巡隊實施陸海空掃蕩，路面人力對於每個可疑空間場域都不放過。（圖／記者翁伊森翻攝）

該任務計派遣14車38員、救生艇3艘，置巡邏重點於嘉義沿海、治安死角及易走私、偷渡重點地區，期能透過查緝不法、打擊犯罪的能力，達到淨化海域、岸際治安為目標。

此次有別以往，除派遣岸際巡邏勤務外，首次運用無人機由空中輔助監控並利用救生艇執行近岸水域及河道口巡查，展現海巡陸、海、空查緝能量，同時加強轄內廢棄空屋、防風林、消波塊等易躲藏地點搜索作為，向民眾展現海巡署強力打擊犯罪的決心，確保海岸安全。

▲▼ 海巡署第四岸巡隊陸海空掃蕩，路面人力搭配空中無人機及海上救生艇。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲ 海巡署第四岸巡隊陸海空掃蕩，路面人力搭配空中無人機及海上救生艇。（圖／記者翁伊森翻攝）

第四岸巡隊表示：海巡署將秉持海域執法決心，全力防範任何不法情事，以維護國家安全及社會治安，並呼籲民眾，若發現走私、偷渡等不法情事，請撥打海巡「118」服務專線，攜手聯合打擊不法。

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關鍵字：海巡署,第四岸巡,無人機,救生艇

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