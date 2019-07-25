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花397元買肉捲、滷味中千萬！全聯開出一張特別獎　幸運門市在彰化

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▲▼ 超市買東西 。（圖／資料照）

▲全聯福利中心本期開出一張統一發票千萬特別獎。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

又到了兩個月一次的統一發票開獎時間了！本期開獎的是108年5、6月期發票，千萬特別獎號碼是「46356460」，而二百萬特獎號碼為「56337787」。其中，超市龍頭全聯本期開出一張千萬特別獎，消費者最少只花費397元就幸運中獎。

全聯本期於彰化福興門市開出特別獎發票，總計1張，消費者最少只花費397元購買古早味肉捲、滷味拼盤、福樂蘋果牛乳等食品即中了1000萬特別獎。另宜蘭三清門市也開出1張200萬特獎，主要是購買福樂全脂保久乳、多多活菌發酵乳、波蜜果菜汁共284元。

除了全聯開出一張特別獎，本期超商雙雄小7跟全家便利商店，也共開出4張千萬大獎與4張200萬特獎。有民眾最少只花45元就幸運中千萬大獎。

▲▼ 本期開獎的是108年5、6月期的發票 。（圖／資料照）

全家指出，本期中獎發票共開出1組特別獎1000萬元，於新北市的板橋興僑店，花費45元購買2瓶飲料幸運中獎。而特獎200萬元也開出1組，於高雄漢民店開出，消費者花費45元購買一罐奶茶和熱狗，幸運獲獎。

頭獎20萬元部分，全家本期則開出6組，分別在綠堤店、新市群創四店、新店龜山店、桃園吉昌店、汐止亞太二店與樹林俊英店，消費者多半買飲料、鮮食。其中汐止亞太二店的消費者，只花20元購買報紙就得20萬大獎。

全家表示，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對無實體電子發票專屬獎項增開1百萬元獎，本期也開出2組，幸運兒分別獎落於台中金原店和泰山民權店，皆為購買飲料及鮮食。

至於小7本期則共有3位消費者獲得千萬大獎，分別開出的門市跟消費金額為，一人在新竹縣竹東鎮竹東門市購買50元統一麵包及飲品，一人在新北市永和區邁群門市購買56元飲品，一人在新北市板橋區園林門市花費85元。

而特獎200萬元部分共有3位得獎者，分別是一人在花蓮縣花蓮市名品門市購買45元統一豆漿及綠茶；一人在花蓮縣花蓮市花道門市花費95元；一人在台中市大安區金大安門市花費150元便當。另外雲端發票專屬獎有2位百萬元得主；一人在新竹市東區埔竹門市購買20元綠茶，一人在台南市北區成大門市購買92元涼麵及手卷。

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▲▼統一發票兌獎。（圖／記者許力方攝）

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關鍵字：超市,全聯,賣場,發票,統一發票

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