酒測0.77爆表！北市男3度酒駕　士林分署罕見啟動戒癮機制

▲士林分署書記官對蘇男的飲酒習慣，提供酒癮治療相關資訊，並協助轉介專業戒治服務。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部行政執行署士林分署推動「酒癮治療協助」政策，除嚴格執行酒駕罰鍰，也同步啟動關懷機制，從源頭降低酒駕再犯風險。士林分署近日即主動介入1名3度酒駕的男子個案，協助轉介酒癮治療，希望避免其再度上路釀禍。

士林分署指出，蘇姓男子（60年次）過去曾因酒駕遭裁罰，案件移送士林分署執行，並已於2025年底繳清罰鍰。不過，分署書記官今年1月12日主動聯繫追蹤時發現，蘇男於去年5月與同事在超商飲用威士忌後，仍騎機車上路，再度遭警方攔檢酒測，酒精濃度高達每公升0.77毫克。

由於已是第3次酒駕，蘇男被法院判處有期徒刑6個月，併科罰金3萬元。雖然該案屬刑事案件，並未移送行政執行程序，但書記官仍依「柔性執法」與關懷原則，主動了解其飲酒習慣，並提供酒癮治療相關資訊，協助轉介專業戒治服務，期望能從根本改善其飲酒與酒駕問題。

士林分署表示，未來將持續結合酒癮防治資源，向滯欠酒駕罰鍰的義務人及其家屬提供「台灣戒酒暨酒癮防治中心」等衛教資訊與治療管道，透過行政執行與醫療輔導雙軌並進，降低酒駕再犯風險，守護用路人安全。