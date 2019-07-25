肇逃！白車駕駛急右切　害騎士摔車滑超遠「翻滾好幾圈」

記者孫于珊／新北報導

新北市汐止區新台五路一段234號前23日下午5時47分，一台白色汽車為超車急右切，一旁騎著機車的羅姓男子為了閃避，緊急煞車而摔倒，在路面滑行了數公尺，機車還噴更遠，甚至轉了兩圈才停下。所幸羅男送醫後並無大礙，而警方則將駕駛白車的蕭姓男子依肇事逃逸罪進行偵辦。

▲白車駕駛急右切，害騎士摔車致多處擦傷。（圖／民眾提供）

經警方到場後了解，蕭男駕駛白色自小客車沿新台五路往基隆方向行駛，因不當變換車道，造成同向的25歲羅男騎士緊急煞車而摔倒，導致羅男手腳多處擦挫傷，送至汐止國泰綜合醫院治療檢查，警方在醫院向羅男實施酒測，未發現有飲酒情事。

羅男事後在臉書PO文表示，「在地上翻滾的當下，只希望不要撞到任何東西、不要骨折就好」，也於留言處說到，他是「用生命煞車」，「回想起來如果撞到東西或滑到隔壁車道之類的就很恐怖」、「沒有更嚴重真的是萬幸」。

然而，當時羅男摔車後，汽車駕駛蕭男卻未做停留即離開現場。警方於當日晚間10時許，通知蕭男到案說明，蕭男表示不清楚變換車道導致羅男摔車。儘管如此，但由於事故發生兩方駕駛有因果關係，警方仍依肇事逃逸將蕭男依法偵辦。

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