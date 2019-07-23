「文湖線最正的咩」17歲女放話捷運站殺人　學校幫她道歉

▲少女疑心情不好，情緒激動在臉書嗆要在「內湖捷運站殺人」，遭警方逮捕。（圖／翻攝臉書）

記者孫于珊／台北報導

一名17歲廖姓高職少女21日晚間6時許，疑因在生活及課業上碰到困境，竟在自己臉書公開放話「今天7.內湖捷運站出口一準備殺人」，遭警方逮捕。少女在內湖實習的髮廊業者得知後十分震驚，而校方對此也向社會大眾道歉。由於少女行為以觸犯恐嚇公眾罪，警方循線在桃園將其逮捕，並在訊後移送士林地方法院偵辦。

自稱「文湖線最正的咩」，目前已擁有6千多人追蹤的廖女，據了解，她是台中人，就讀美容相關科系，因暑期北上實習，並住在內湖的宿舍中。警方將她帶回警局做筆錄時，少女頭戴安全帽，面對記者與鏡頭皆不發一語。事實上，少女在被逮之際，先將原稱要殺人的PO文刪了，卻另再發一篇炫耀文說她上新聞了，似乎不見悔意。

▲少女曾發文說自己「乖巧懂事」，如今犯法被捕，遭網友打臉。（圖／翻攝臉書）

這起事件，令許多網友紛紛湧入少女臉書留言，「長得再正，內心醜陋也沒屁用」、「現在小孩真的有必要為了上新聞紅，搞有的沒的嗎」、「想紅不需要這種作法造成一般民眾的恐慌」、「做無意義的事並沒有比較好」、「89妹正常發揮」；還有人罵很兇，說少女「腦袋有問題」、「腦袋被老虎鉗夾到？」「除了嗆聲什麼都不會，只會每天病懨懨地求關注」等語。

髮廊業者得知少女的事情後表示，她家境不太好，大家都很照顧她，但沒想到她會這樣，可能是最近受心情影響、情緒不穩所致。

校方則回應，廖姓學生在網路上的不當發言，造成社會一些動盪，學校方面先跟社會大眾道歉！而廖女屬於學校高關懷學生，學校與導師都有密切和家長做聯繫。經過此事後，會再去了解，看是否對廖女做後續輔導。

▼少女放話之舉，建教合作的美髮業者震驚不已，校方也對此道歉。（圖／翻攝臉書）

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