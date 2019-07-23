　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「文湖線最正的咩」17歲女放話捷運站殺人　學校幫她道歉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼17歲少女放話捷運站殺人！（圖／翻攝臉書）

▲少女疑心情不好，情緒激動在臉書嗆要在「內湖捷運站殺人」，遭警方逮捕。（圖／翻攝臉書）

記者孫于珊／台北報導

一名17歲廖姓高職少女21日晚間6時許，疑因在生活及課業上碰到困境，竟在自己臉書公開放話「今天7.內湖捷運站出口一準備殺人」，遭警方逮捕。少女在內湖實習的髮廊業者得知後十分震驚，而校方對此也向社會大眾道歉。由於少女行為以觸犯恐嚇公眾罪，警方循線在桃園將其逮捕，並在訊後移送士林地方法院偵辦。

自稱「文湖線最正的咩」，目前已擁有6千多人追蹤的廖女，據了解，她是台中人，就讀美容相關科系，因暑期北上實習，並住在內湖的宿舍中。警方將她帶回警局做筆錄時，少女頭戴安全帽，面對記者與鏡頭皆不發一語。事實上，少女在被逮之際，先將原稱要殺人的PO文刪了，卻另再發一篇炫耀文說她上新聞了，似乎不見悔意。

▲▼17歲少女放話捷運站殺人。（圖／翻攝臉書）

▲少女曾發文說自己「乖巧懂事」，如今犯法被捕，遭網友打臉。（圖／翻攝臉書）

這起事件，令許多網友紛紛湧入少女臉書留言，「長得再正，內心醜陋也沒屁用」、「現在小孩真的有必要為了上新聞紅，搞有的沒的嗎」、「想紅不需要這種作法造成一般民眾的恐慌」、「做無意義的事並沒有比較好」、「89妹正常發揮」；還有人罵很兇，說少女「腦袋有問題」、「腦袋被老虎鉗夾到？」「除了嗆聲什麼都不會，只會每天病懨懨地求關注」等語。

髮廊業者得知少女的事情後表示，她家境不太好，大家都很照顧她，但沒想到她會這樣，可能是最近受心情影響、情緒不穩所致。

校方則回應，廖姓學生在網路上的不當發言，造成社會一些動盪，學校方面先跟社會大眾道歉！而廖女屬於學校高關懷學生，學校與導師都有密切和家長做聯繫。經過此事後，會再去了解，看是否對廖女做後續輔導。

▼少女放話之舉，建教合作的美髮業者震驚不已，校方也對此道歉。（圖／翻攝臉書）

▲▼17歲少女放話捷運站殺人。（圖／翻攝臉書）

【更多新聞】

影／短髮正妹嗆「內湖捷運站出口準備殺人」　網轟想紅警方看到了

影／臉書嗆「捷運站殺人」　正妹14小時被逮！落網前留言等警察很久了

下午爆國家級大雷雨！台北市大淹水　逾200件災情…大安區最嚴重

ET快訊
快訊／英國新任首相結果出爐！　前倫敦市長強生當選保守黨黨魁
陸前總理李鵬22日逝世　享耆壽91歲
快訊／私菸醜聞國安局2官員收押！檢追貪污共犯「最重判無期罰1
獨／馬俊麟跪地磕頭一小時！哀求老婆下架「3人吃便當」貼文
獨／走私菸「潛規則」2500條塞貨艙！華航內鬥董座　調查局教

關鍵字：內湖捷運站,殺人,高職,髮廊,學校,恐嚇公眾罪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

她到澳洲打工嫌採草莓太累...跑去半套店幫客人「擠鮮奶」！男友崩潰

工人施工採光罩踩空摔死　雇主「疏於安全維護」起訴

嘉義縣圖書館怪男閃身闖女廁　「到底想做什麼？」他落荒而逃

「文湖線最正的咩」17歲女放話捷運站殺人　學校幫她道歉

她上菜市場沿街「烙賽」！民眾看傻眼關心：要看醫生嗎　真相曝光網笑翻

團購夯貨「福源花生醬」兄弟爭產　店門前互打、噴漆罵大騙子都判刑

阿里山公路36.6公里處土石大量坍方　雙向車道暫緩通行

屏檢提縣議員林采穎當選無效訴訟　屏東地院駁回

搭霸王車遭逮！竟「25字」連珠炮狂譙女警：機掰　扯男爽罵代價10萬

溪邊戲水潛藏致命危機！　花蓮今年已發生7起造成5人死亡慘劇

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

吃囍餅囉！刀子一切竟然動了 網看「開箱」驚：抖一個好大力

紀曉君參加《好聲音》飆嗓！　4導師0轉身...發現是她扼腕到爆

陸上行舟？基隆「波浪街」爆紅　「起伏奇景」吸大砲聚集縮時搶拍

四樹合體！李準基為IU義氣出演42秒　呂珍九被P.O附身神演技「以為本人」

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

她到澳洲打工嫌採草莓太累...跑去半套店幫客人「擠鮮奶」！男友崩潰

工人施工採光罩踩空摔死　雇主「疏於安全維護」起訴

嘉義縣圖書館怪男閃身闖女廁　「到底想做什麼？」他落荒而逃

「文湖線最正的咩」17歲女放話捷運站殺人　學校幫她道歉

她上菜市場沿街「烙賽」！民眾看傻眼關心：要看醫生嗎　真相曝光網笑翻

團購夯貨「福源花生醬」兄弟爭產　店門前互打、噴漆罵大騙子都判刑

阿里山公路36.6公里處土石大量坍方　雙向車道暫緩通行

屏檢提縣議員林采穎當選無效訴訟　屏東地院駁回

搭霸王車遭逮！竟「25字」連珠炮狂譙女警：機掰　扯男爽罵代價10萬

溪邊戲水潛藏致命危機！　花蓮今年已發生7起造成5人死亡慘劇

李昇基聽1秒TWICE歌曲就猜中！大叔式舞動...抓麥硬要唱完副歌

酒漬水蜜桃+和牛！浪漫西餐隱身巷弄　在白色洋樓裡過情人節

墜樓原因曝光！《玩命關頭9》馮迪索替身「昏迷逾12hr」　妻悲痛發文：心碎了

南山人壽爆人工key錯理賠金「多一個0」　金管會要第三方機構查核

《獅子王》木法沙其實和辛巴有心結！　演員爆幕後祕辛「邊講邊拭淚」　

9800條私菸案擴大！2神祕女子血拚曝光　搭國安局便車搶買保養品

枋寮樂樂等養雞場「共用圍籬牆」　屏縣府開罰

新竹東風音樂祭7月27日登場　金曲歌王Leo王登場

高鐵「買一送一」當機補償再升級！　前2500名會員名單出爐

新竹市卡拉OK公播費「市府買單」　里集會所活動中心安心唱

社會熱門新聞

女台鐵板橋站跳軌亡　月台上留下..

101大樓外修LED燈　2人墜..

人妻分房睡凍未條　偷帶小王回家..

即／預告「捷運殺人」　女學生移..

快訊／網友預告將在「板南線上隨..

LINE傳假消息！70歲媽收警..

人夫偷情鄰居狂傳鹹濕對話　正宮..

快訊／剛解開安全帶…工人從5樓..

BMW廟口對決　2車爆炸式騰空..

屏東養豬場工人掉入烹煮池！搶救..

林飛帆婚警部署？彰局長怒查外洩

基隆海洋廣場男跳海警消搶救....

短髮正妹嗆在內湖捷運站殺人　網..

看社會／高中女談不倫戀遭師滅門

更多熱門

相關新聞

漁工使用廚房起口角　砍殺同胞丟入海中判13年

屏東縣東港籍漁船「明滿祥38號」印尼籍漁工兼廚工哈尼姆，與同國籍的哈里揚托因細故發生口角，持船上菜刀砍殺哈里揚托後丟入海中死亡；屏東地方法院以他犯後有悔意，依殺人罪判處有期期徒13年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

即／預告「捷運殺人」　女學生移送少年法庭

9歲女童搖晃柱狀積木　老爸被法辦

短髮正妹嗆在內湖捷運站殺人　網轟想紅

臉書嗆「捷運站殺人」　正妹14小時被逮

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

反轉！宋慧喬先提出離婚　「宋仲基交很多圈內女友」

爸爸帶女兒進量販店女廁　網熱議

他卡縫隙慘死！屍體困超市冰箱後10年

女台鐵板橋站跳軌亡　月台上留下字條

被家人鎖門外！港男16樓墜落亡

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

老闆「不要用眼鏡布擦」他震驚了

101大樓外修LED燈　2人墜樓1死1救出

國安超買菸可追至老李時代　老馬久安專案也約4000條

兒子帶女人回家睡！媽媽氣到腿軟「扯髮痛揍」

最重無期！國安人員走私菸品暴利達507萬

人妻分房睡凍未條　偷帶小王回家口愛

更多

最夯影音

更多

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面