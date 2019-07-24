「妳的叫床聲很像小孩子」　傳播妹昏睡12小時驗出爆量FM2

▲胡男被控利用傳播妹誤飲毒咖啡失去意識時性侵。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay，下同）

記者劉昌松／台北報導

台北胡姓男子獨自找傳播妹曉嵐（化名）到旅館開房間，曉嵐傍晚進房，沒多久就睡著，要離開時已經是隔天早上，超出約定的5個小時，曉嵐因此和男友、經紀公司大吵，後來曉嵐想起離開房間時，胡男曾說：「妳的叫床聲很像小孩子」，決定去驗傷，結果下體有胡男DNA，體內還有超高量的FM2反應，台北地檢署24日依趁機性交罪起訴胡男。

胡男在2018年10月間，在新北市某旅館開了房間，就打電話要找傳播妹作陪，約好5小時代價6000元，曉嵐傍晚赴約，自己泡了一杯咖啡喝，到了晚上10點多，時間差不多到了，曉嵐男友打電話關心，卻聽到曉嵐明顯意識不清的胡言「這是哪裡啊？」接著又講了幾句沒意義的話，通話就中斷了，之後男友、曉嵐的經紀公司瘋狂撥打電話，都連絡不上曉嵐。

等到曉嵐醒來時，已經是隔天早上，胡男看著他說：「妳的叫床聲很像小孩子」，曉嵐當時覺得奇怪，但頭腦有些昏沉，沒想太多就離開，並且跟經紀公司回報，結果被公司責怪曉嵐延長和客人相處時間，應該事先回報，曉嵐和公司大吵一番後，回家又面對男友質疑，才終於覺得事有蹊蹺，到醫院驗傷後提告。

胡男到案坦承與曉嵐發生性行為，他還問曉嵐「妳男朋友不介意嗎？」曉嵐回說沒有關係，辯稱雙方是你情我願，並提供自己的檢體供比對，結果曉嵐體內果然有胡男的DNA，雖因警局和醫院失誤，一度發生檢體漏未移送的問題，但檢察官發現補救後，再送榮總驗出曉嵐體內有FM2殘留，而且測出的數值是一般參考值的十幾倍爆量。

▲檢警近年查獲多起包裝精美的毒咖啡包。（圖為資料照與本案無關／記者陳玉翻攝）

檢察官調查後，認為胡男供稱雙方你情我願的說詞不可採，但全案並非胡男刻意用藥劑迷姦，而是曉嵐自己決定要沖泡可能含有毒品的咖啡，而胡男則是趁曉嵐誤飲毒咖啡後失去意識的機會，對曉嵐性侵得逞，因此依趁機性交罪起訴胡男。

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