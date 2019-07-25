華航認走私菸10009條「督導不周」　專機菸品備量未來照一般客機

▲華航高層出面說明私菸案。（圖／記者湯興漢攝）

記者謝承恩／綜合報導

國安局爆出走私菸風波！傳出國安局透過華航高層大量採購近萬條的菸品，華航高層在今（25）日下午4時出面召開記者會，將私菸疑點一一釐清，並指出華航免稅品銷售有SOP可遵循，但唯有「專機」屬於特殊包機銷售型態，未來也將比照一般客機，不開放免稅菸品預售、控管數量及機邊交付規範。

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華航完整說明稿如下：

本公司歷年來配合國家專案任務需求，一向秉持認真態度，已承辦多次總統專機及元首級專案任務，並按照相關專案小組人員指示，盡力達成交付任務。

有關本次專機免稅菸品銷售檢討，本公司作業單位於7月22日即啟動內部調查，獲得初步結果後，昨（24日）已向交通部王次長完成報告。經內部調閱資料，因資料系統轉換，並依本公司個資檔案保留期限，2014至2019年專機菸品銷售數量，在此向大眾公開如實說明。

▲華航高層出面說明私菸案。（圖／記者湯興漢攝）

本公司一如以往，全力提供本次專機人員最好的服務。有關專機免稅品預購作業，買受者（旅客）可經由網路自行預購，亦可由本公司業務承辦單位「空中商用品供應營銷處組長」協助代為輸入訂購內容，完成預購；本次專機國安局Ｏ姓隨機人員，亦於機上刷卡完成繳款程序；另華膳空廚倉庫裝櫃作業由空中商用品供應營銷處資深管理師進行監督，並未如外界傳言有高層涉入不法情事。

本公司免稅品銷售作業，均有SOP作業辦法，舉凡選品、定價、折扣等均設置控制點。惟「專機」屬特殊包機銷售型態，目前之SOP作業辦法，主要針對如何提升服務品質，亦提供免稅品預購專案路徑。惟未依菸害防制法開放菸品預購；解除數量上限以方便專機人員於網路和app預購；未能善盡告知義務，提醒菸品數量限制：航機配載空間限制，以機邊交貨方式處理等，相關內控作業，本公司將予加強。

▲華航高層出面說明私菸案。（圖／記者湯興漢攝）

未來事機免稅品銷售，將依一般客機作業，不開放免稅菸品預購，「菸品裝載數量」以旅客總人數可攜帶數量為上限，爾後亦將建立「專機免稅品數量管控機制」，確實在航機空間、載重等各項限制內，進行免稅品裝載，並於機上完成交貨，不於機邊交付預購免稅商品。

依公司治理與分層負責原則，本次業務承辦單位「空中商用品供應營銷處一級正副主管」，應負業務主管督導不周之責，予以懲處。另針對本公司二位隨機工作同仁代購免稅品，但提領程序恐有違規，本公司也展開內部行政調查處置，追究應負責任，絕不寬貸。

本公司重申，若涉及行政與刑事責任絕不逃避，必將全力配合主管機關與檢調單位調查。（2019/07/25）