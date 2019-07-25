　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華航認走私菸10009條「督導不周」　專機菸品備量未來照一般客機

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼華航高層出面說明私菸案。（圖／記者湯興漢攝）

▲華航高層出面說明私菸案。（圖／記者湯興漢攝）

記者謝承恩／綜合報導

國安局爆出走私菸風波！傳出國安局透過華航高層大量採購近萬條的菸品，華航高層在今（25）日下午4時出面召開記者會，將私菸疑點一一釐清，並指出華航免稅品銷售有SOP可遵循，但唯有「專機」屬於特殊包機銷售型態，未來也將比照一般客機，不開放免稅菸品預售、控管數量及機邊交付規範。

請繼續往下閱讀...

華航完整說明稿如下：

本公司歷年來配合國家專案任務需求，一向秉持認真態度，已承辦多次總統專機及元首級專案任務，並按照相關專案小組人員指示，盡力達成交付任務。

有關本次專機免稅菸品銷售檢討，本公司作業單位於7月22日即啟動內部調查，獲得初步結果後，昨（24日）已向交通部王次長完成報告。經內部調閱資料，因資料系統轉換，並依本公司個資檔案保留期限，2014至2019年專機菸品銷售數量，在此向大眾公開如實說明。

▲▼華航高層出面說明私菸案。（圖／記者湯興漢攝）

▲華航高層出面說明私菸案。（圖／記者湯興漢攝）

本公司一如以往，全力提供本次專機人員最好的服務。有關專機免稅品預購作業，買受者（旅客）可經由網路自行預購，亦可由本公司業務承辦單位「空中商用品供應營銷處組長」協助代為輸入訂購內容，完成預購；本次專機國安局Ｏ姓隨機人員，亦於機上刷卡完成繳款程序；另華膳空廚倉庫裝櫃作業由空中商用品供應營銷處資深管理師進行監督，並未如外界傳言有高層涉入不法情事。

本公司免稅品銷售作業，均有SOP作業辦法，舉凡選品、定價、折扣等均設置控制點。惟「專機」屬特殊包機銷售型態，目前之SOP作業辦法，主要針對如何提升服務品質，亦提供免稅品預購專案路徑。惟未依菸害防制法開放菸品預購；解除數量上限以方便專機人員於網路和app預購；未能善盡告知義務，提醒菸品數量限制：航機配載空間限制，以機邊交貨方式處理等，相關內控作業，本公司將予加強。

▲▼華航高層出面說明私菸案。（圖／記者湯興漢攝）

▲華航高層出面說明私菸案。（圖／記者湯興漢攝）

未來事機免稅品銷售，將依一般客機作業，不開放免稅菸品預購，「菸品裝載數量」以旅客總人數可攜帶數量為上限，爾後亦將建立「專機免稅品數量管控機制」，確實在航機空間、載重等各項限制內，進行免稅品裝載，並於機上完成交貨，不於機邊交付預購免稅商品。

依公司治理與分層負責原則，本次業務承辦單位「空中商用品供應營銷處一級正副主管」，應負業務主管督導不周之責，予以懲處。另針對本公司二位隨機工作同仁代購免稅品，但提領程序恐有違規，本公司也展開內部行政調查處置，追究應負責任，絕不寬貸。

本公司重申，若涉及行政與刑事責任絕不逃避，必將全力配合主管機關與檢調單位調查。（2019/07/25）

▲2014-2019年專機任務菸品銷售數量。

ET快訊
超商花45元買飲料中千萬！小7、全家開出4張特別獎
快訊／華航董座謝世謙鞠躬道歉！認了走私免稅菸「實銷10009

關鍵字：私菸案,華航,交通部,免稅品銷售作業

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他PO照怒吼：超商賣過期10年的菸！神秘數字「2009N51.8」曝光　網笑到炸樓

拒當送禮分母！他「酸溜溜婉拒」超高招　同事秒尷尬奔逃

華航認走私菸10009條「督導不周」　專機菸品備量未來照一般客機

拿143萬現鈔買金條！網PO好事多超狂發票　網起底：台南耳鼻喉科「炫富名醫」

紅葉盃棒球菁英賽登場　5位紅葉少棒第一代球員現身加油打氣

環團緊急發起「千年藻礁不要說再見」連署　籲中油別硬來

接公司帳務！他看「2,344,568,997」眼花：求速讀法　網推上手2招：看逗號

財訊／林飛帆一腳踏進政治漩渦　從街頭底層到「高層」的距離

華航認了私菸案！「從以前到現在都這樣做」　謝世謙致歉：會負完全責任

華航：專機實銷菸品10009條　未來不開放機邊交易及預購

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

路人亂入告白周杰倫　王嘉爾聽到了..當場笑出來XDD

逆向闖雙黃線「急煞+惡意逼車」　 駕駛還怒噴騎士：教你行車安全

忘拉手剎！車失控下滑2童求救　勇司機赤腳狂追百米帥氣攔停

退休消防「路過CPR」救昏倒警　聯手現役英雄12分鐘：回來了！

赴波蘭演出遭大會送上「五星旗」 椰油國小生拒拿！堅持國旗進場

他PO照怒吼：超商賣過期10年的菸！神秘數字「2009N51.8」曝光　網笑到炸樓

拒當送禮分母！他「酸溜溜婉拒」超高招　同事秒尷尬奔逃

華航認走私菸10009條「督導不周」　專機菸品備量未來照一般客機

拿143萬現鈔買金條！網PO好事多超狂發票　網起底：台南耳鼻喉科「炫富名醫」

紅葉盃棒球菁英賽登場　5位紅葉少棒第一代球員現身加油打氣

環團緊急發起「千年藻礁不要說再見」連署　籲中油別硬來

接公司帳務！他看「2,344,568,997」眼花：求速讀法　網推上手2招：看逗號

財訊／林飛帆一腳踏進政治漩渦　從街頭底層到「高層」的距離

華航認了私菸案！「從以前到現在都這樣做」　謝世謙致歉：會負完全責任

華航：專機實銷菸品10009條　未來不開放機邊交易及預購

財訊／新光三越經營權風暴　23天驚魂記

阿祖養的吧！重量級「金華火腿」午覺照震撼網　貓奴冤：牠真的不愛吃

川普第3次動用否決權！　駁回國會禁軍售沙烏地決議案

不認大陸打壓　滑冰協會又稱有「隱性壓力」

他PO照怒吼：超商賣過期10年的菸！神秘數字「2009N51.8」曝光　網笑到炸樓

行政院：青年就業方案4年投95億　補助獎金3至10萬元

陳國祥／韓國瑜是政治超人還是普通常人？

新竹購屋新寵兒！女神安心亞加持　「竹科潤隆」熱銷五百戶

「輕功上樹」為哪樁？　韓國瑜：讓市府團隊感受防疫決心

郭雪芙「女上男下」脫衣激吻劉以豪！《不能是朋友》床戲破道德尺度

生活熱門新聞

百合颱風最快今生成！周五六午後..

被一股力量拉進大豹溪！　他伸腳..

外送哥直達火化場　她冏：多少錢

差n公分換n片肉！萬人噴口水：..

1200到家！閨蜜蹭車「只肯付..

妹子急拍肩「妳大便掉了」真相惹..

快訊／統一發票5、6月中獎號碼..

孩淚喊媽！她回兩句話　詐騙傻住

私菸案華航懲處名單曝！副總1大..

她見大腿「哀鳳同款瘀青」　網讚..

小黃司機「蚵仔煎5個270元要..

尪車上藏「藍色內褲」她超怒　真..

夜店妹求Uber：等我一下　網..

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞..

更多熱門

相關新聞

華航認了長期配合走私免稅菸　

華航捲入私菸案，神隱將近3天，終於在下午4點在台北分公司舉行記者會對外說明。對於私菸案引起一連串風波，華航董事長謝世謙下午4點率相關主管召開記者會，他一開始鞠躬道歉，並承認私菸案是從以前到現在都這樣做，行為涉及到行政疏失、刑責部分，華航都不會逃避。

華航：專機實銷10009條！未來不開放機邊交易及預購

私菸案　華航董座謝世謙鞠躬道歉

遭影射是私菸案合理嫌犯　林佳龍喊告

私菸案狂燒　吳宗憲宿舍找到團購名單

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

百合颱風最快今生成！周五六午後防大雨

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了

被一股力量拉進大豹溪！　他伸腳嚇壞大家

外送哥直達火化場　她冏：多少錢

差n公分換n片肉！萬人噴口水：還好我矮

挑戰「棒式」成功99元吃麻辣鍋

獨／宋讚養淚崩：我跟她都是哭著拍的！

27歲女獨遊！留神秘數字　3天後陳屍華山

阿姆斯壯死因曝光！醫院付1.8億封口

他運動完喝可樂當場死亡　醫生回應

快訊／王瞳首發文「我們真的很軟弱」

夜宿廖人帥家12hrs　蕾菈回應了！

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

佐佐木希性慾太強爆婚變！老公鬆口回應

更多

最夯影音

更多

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面