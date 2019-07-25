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LIVE／長年配合總統專機走私免稅菸　華航董座謝世謙鞠躬道歉

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▲▼華航高層出面說明私菸案。（圖／記者湯興漢攝）

▲說明私菸案，董事長謝世謙鞠躬道歉。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

華航捲入私菸案，神隱將近3天，交通部政次兼航發會董事長王國材下通牒，要求華航在25日下午5時前，針對私菸一事將所有的疑慮、檢討全都釐清，並公開說明。華航下午4時在台北分公司舉行記者會對外說明，董事長謝世謙表示，對於此事造成社會紛擾，致上最大的歉意。

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交通部長王國材24日證實，以目前掌握到的資訊，華航從2014年以來的總統專機，都有這樣類似的行為，現在第一就是要了解過去的沿革是什麼，是一個交辦嗎？時間在2014年以前的狀況又是如何？

中華航空董事長謝世謙表示，有關這次總統專機有些隨行人員買了免稅菸品，或是其他免稅品，這事件造成社會紛擾，代表華航表示最大歉意，並鞠躬道歉。事件發生時，並非沒有處理，一定要把所有事情釐清清楚並做總結報告。華航歷年來配合國家專案任務需求，20多年來已經承辦過很多次，不論是專機任務或是元首級任務，一向秉持認真態度，且辦得非常圓滿。

關於此次私菸事件，謝世謙說，基本上這所有交易都在飛機上完成交易，並不是在國內完成交易，已屬「境外交易」，裡面有些誤解，對於外界所傳刷卡刷了5筆，且金額高達數百萬，都是在「國內完成」，其實不是的。

華航高協理表示，本公司免稅品銷售作業均有SOP作業辦法，舉凡選品、訂價、折扣等均設置控制點，惟專機屬特殊包機銷售型態，目前之SOP作業辦法，主要針對如何提升服務品質，也提供免稅品預購專案路徑。惟未依菸害防制法開放菸品預購；解除數量上限以方便專機人員於網路和app預購；未能善盡告知義務，提醒菸品數量限制；航機配載空間限制，以機邊交貨方式處理等，相關內控作業，本公司將予加強。

▲▼國安人員偷渡免稅菸數量。（圖／記者李帛窈 整理製表）

▲國安人員偷渡免稅菸數量。（圖／記者李帛窈整理製表）

據了解，馬英九2014年1月的「聖宏專案」團購288條免稅菸品，2014年7月「聖誼專案」團購1790條，2015年7月「久揚專案」團購2973條，2016年3月團購3677條，逐年呈倍數長。

到了蔡英文任內，2016年6月首次出訪的「英翔專案」訂購342條菸，2017年10月「太平洋友邦之旅」訂購2420條菸，2018年4月的「同心永固之旅」訂購2474條菸，同年8月「同慶之旅」訂購4492條菸，2019年3月「海洋民主之旅」訂購6856條菸，到了這次的「自由民主永續之旅」免稅菸品的訂購量達到最高峰9800條。

▲▼黃國昌“自行上網訂9200條煙？華航高層還在說謊！”記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌揭露國安人員私菸案，點名華航高層涉入幫忙，行為已觸犯《刑法》。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統出訪勤務走私9800條香菸，全案進入司法程序。揭露此事的時代力量立委黃國昌，直指華航內部已經觸犯《刑法》，讓人誤以為菸已經跟總統專機出去，他要求華航董事長謝世謙下台。

黃國昌日前也說明走私手法，菸可以帶著走，也可以回來再領，當航空公司要裝載貨物時，要打領料單，打完之後申報，但是問題來了，7月11日按照規定這些菸要上飛機，但根本沒上飛機，也沒有向關務署巡緝課申請，讓人誤以為菸已經跟總統專機出去。

此外，東西沒上飛機，理論上會在倉庫，要填退庫單，而且放在倉庫裡面，也沒記載在保管的帳冊，在文件記錄上完全消失。

ET快訊
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快訊／華航董座謝世謙鞠躬道歉！認了走私免稅菸「實銷10009

關鍵字：私菸案,華航,交通部,林佳龍,王國材,邱彰信,謝世謙

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