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「為了安全當天禁止爬樹」　罷免韓國瑜活動借到場地了！

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▲▼公民割草行動舉辦罷免韓國瑜活動。（圖／翻攝自公民割草行動）

▲公民割草行動舉辦罷免韓國瑜活動。（圖／翻攝自公民割草行動）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020總統大選，由「公民割草行動」和「Wecare高雄」策畫的罷免韓國瑜活動也正如火如荼進行中，近日可望突破20萬份。公民割草行動24日宣布，罷免韓國瑜的活動將於28日下午2點在三民公園老人活動中心舉辦。

公民割草行動表示，在歷經韓市府有意無意的三度杯葛之後，終於找到可舉辦的活動地點，就在三民公園老人活動中心，可坐捷運到後驛站2號出口，步行約2分鐘可抵達，舉辦時間為28日下午2點至5點；但因場地受限關係，因此，活動模式改為公民論壇的方式進行。

公民割草行動指出，當天除了罷免提議書的持續收集之外，也希望當天能出席的草友們，願意上台花3至5分鐘和大家分享自己的心聲，或理性的提出訴求，有意願的請來填寫報名表，當天獲邀上台的市民朋友，可獲得一支割草旗作為答謝，請大家踴躍報名參加。

高雄市長韓國瑜24日視察登革熱防疫作業時，突然爬到樹上說要檢視樹洞，讓隨扈及市府人員全嚇壞，而此舉也引發不少網友譏諷。因此，公民割草行動也提醒大家，28日罷免韓國瑜活動，「為了安全，當天禁止爬樹」，嘲諷意味濃厚。

▲▼韓國瑜爬樹。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜爬樹。（圖／記者賴君欣攝）

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關鍵字：韓國瑜,罷免,爬樹,公民割草行動,三民公園老人活動中心

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