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日方打臉「沒主動邀請韓訪日本」　韓國瑜：我做什麼都會被修理

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▲▼ 0722_韓國瑜聯訪 。（圖／記者賴君欣攝）

▲日台交流協會拜會韓國瑜。（圖／資料照／記者賴君欣攝）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前與日本台灣交流協會會長大橋光夫會面，事後韓表示「將應邀參訪日本」，但隨後又有消息指出，大橋光夫私下向民進黨透露「並未主動邀請韓國瑜」。對此，韓國瑜再回應，可能是翻譯表述時內容有點出入，「但我們不能在這時去駁斥日本這些交流協會的話，因為這對未來整個我們對日關係沒什麼好處」。

有消息指出，大橋光夫會後和民進黨談到，自己並非主動邀請韓國瑜，「而是韓國瑜主動要求，希望在9月訪問日本」，對於消息被誤解，讓他有點懊惱；日台交流協會也還原兩人對談，「我們只能說，是韓市長說他希望訪問日本，然後會長回答，你想去日本的話，我們歡迎。」因此，並不是日方主動邀請韓國瑜訪問，而是對話當下禮貌性的被動回應。

▲▼韓國瑜回應。（圖／記者李唯甄翻攝）

▲對於日方說法和自己有出入，韓國瑜表示「尊重」。（圖／記者李唯甄翻攝）

對於雙方說法不同，引起外界質疑會不會又是一次「狼來了」？韓國瑜表示，可能是大家透過翻譯表述時，內容有點出入，「我們不能在這個時候去駁斥日本這些交流協會的話，因為這對未來整個我們對日關係沒什麼好處」；韓國瑜說，現在中華民國對外處境非常困難，「這個時候講一些彼此不愉快的話，並不是一件聰明的事情」。

「當然會有另外一派人認為我又在講大話」，韓國瑜說，其實自己做什麼事情都被修理，但台灣對外關係的確很辛苦，能多交一個朋友就要多交一個朋友，「所以在這裡，我不願表述太多」；韓國瑜強調，日方講的回應，他給予尊重兩個字，如果未來還有類似邀請，自己也很樂意參加。

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,日台交流協會,訪日,大橋光夫,民進黨

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