「輕功上樹」為哪樁？　韓國瑜：讓市府團隊感受防疫決心

▲韓國瑜日前爬樹查看樹洞。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄／高雄報導

高雄登革熱疫情持續延燒，市長韓國瑜24日視察防疫作業時，突然爬到樹上檢視樹洞，引發外界熱議；對此，韓國瑜受訪時解釋，自己爬樹是因為擔心樹洞只補到下方「會有死角」，而且「我當市長，我爬上去看，就代表我重視這件事情」，相信市府團隊會感受到他的決心，工作起來也會更扎實。

韓國瑜24日帶隊到前鎮區視察登革熱防疫作業，途中行經勞工公園時，一聽市府官員報告「樹洞等積水處會用發泡棉處理」，二話不說就躍上路樹抽查，讓底下媒體、隨行人員措手不及，頻頻急喊「市長小心！」，事後引來外界熱議。

▲韓國瑜表示自己爬樹是為了展現防疫決心。（圖／記者李唯甄攝）

韓國瑜25日受訪時回應，自己會爬樹是因為「怕有死角」，如果一棵10幾公尺高的樹只有下面1、2公尺補洞，上面卻沒補的話，防疫會破功，所以自己才會爬去看，「果然樹上面有好多的洞」。韓國瑜說，「我當市長，我爬上去看，就代表我重視這件事情，我相信相關的官員以及施工的團隊都會感受到我們有這樣的決心，那他們在工作起來的話，一定會受到一種感動、會更紮實」。

至於這些樹洞在韓國瑜爬完短短5小時後，就被填上發泡劑，引發外界質疑「傷害樹木」，韓則表示，這個方法已經很多年，但如果將來防疫專家和植物專家認為泡棉會影響到樹木的話，市府一定會從善如流、改正方法。高市府工務局則強調，用來填補的是台灣自製的發泡劑，品質符合標準，加上樹洞是天然形成，因此沒有傷害樹木的疑慮。

▲韓國瑜爬過的樹被填上了發泡劑。（圖／記者李唯甄攝）