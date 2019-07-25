「拜拜幹嘛？阿公他們會在乎？」　他長大被點醒後悔了：因為是家人...

▲清明節。（圖／記者張一中攝）

記者黃君瀚／綜合報導

隨著社會型態改變，許多傳統習俗都化繁為簡，人們漸漸忘了背後的涵義。就有男網友近日看了廣告後想起過去與長輩的衝突，肇因2代人對禮俗觀念產生的摩擦，「到底每逢過節就要拜拜幹嘛？」直到長大以後，回顧往日種種，後悔情緒油然而生。

男網友24日在Dcard貼文，提到最近在網上看到家樂福廣告，點出觀念不同的家人產生世代衝突，在他身上正好有著相似的案例。他身為家中長子，不喜歡搞傳統拜拜那一套，但家裡很堅持傳統信仰，讓他感到非常困擾，「這些香一點也不香，明明就很臭。」

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隨著年紀漸長，他從原本對香氣味的討厭，昇華成對傳統禮俗的厭惡，每到傳統節日就是衝突的引爆點，「到底每逢過節就要拜拜幹嘛？你真的覺得阿公他們會在乎這些香？」對叛逆期的他來說，阿公、阿嬤過世了，要這些無聊作秀何用？「如果真的對離開的長輩們心懷感念拜不拜拜有很重要嗎？所以在我看來，所謂拜拜不過是人們用來感動自己的一場表演。」

男網友回憶，某年的清明節和朋友約好要去春吶玩，媽媽則堅持要留下來拜拜，「不知道當時哪來的勇氣，我反作用力吼了回去：我不要！我要跟我朋友去春吶就是要去！」媽媽質疑，春吶比拜拜重要嗎？他憤怒回嗆，「至少我會很開心啊，拜拜能有什麼？阿公阿嬤我每天都放在心上，有差這一次拜拜？」

▲中元節。（圖／記者季相儒攝）

嗆聲結束，男網友拿了東西便衝出家門，和朋友直奔春吶現場，但事後回想春吶似乎只是不想去拜拜的一個理由，「（現在）甚至想不起我當時春吶做了什麼」。不過在在乎同儕的年紀，有朋友陪伴讓不好的情緒很快消散，只是他當時還不明白，那些負面能量只是暫時給隱藏了起來。

「你不覺得你該找時間跟叔叔阿姨說開嗎？」多年之後的現在，女友聽了所有故事後給了這樣的建議，「你有沒有想過叔叔阿姨假如年輕時也不愛拜拜，那是什麼改變了他們的想法？」對於陳年往事，他沒有坦白、講開的勇氣，只是不斷思索著媽媽掛在嘴上的那句話，「拜拜，是為了保佑家人平安。」

最後，他對拜拜儀式有了新的體悟，那是出自對家人最深的關心和祝福，「或許會徒勞無功，又或許是自我安慰，但因為是家人，即使是一點點可能性都要去嘗試看看。」他說，雖然不會因此就愛上拜拜，但未來會試著努力配合媽媽、配合家人。

文章一出，不少網友有類似的看法，雖然不一定相信，但是有著特殊連結，「長子加長孫+1，我也是逢年過節拜拜一定要到場」、「現在跟爸媽爭根本傻子」、「家人之間的相互扶持，親情是最貼近的信仰」、「普渡跟過年就是合理購買大量零食的節日阿」、「我也不愛，但這些東西等到正式變成我繼承了，我再更改就好了。」