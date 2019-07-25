要把郭台銘「呼喚回來」選總統　郭粉啟動連署：自己的國家自己救！





▲郭台銘在國民黨總統初選結束前，走訪桃園中壢區忠貞市場。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

記者袁茵／台北報導

國民黨將在28日全代會中正式提名高雄市長韓國瑜角逐2020總統大位，但在黨內初選落敗的鴻海集團創辦人郭台銘目前動向不明，挺郭社團則啟動網路連署，希望把日前抵達日本「沉澱」的郭台銘「呼喚回來」，改變台灣。

挺郭臉書社團「郭台銘粉絲老虎軍團」25日在粉絲專頁「正義老虎軍團」發聲明指出，已經啟動了連署郭台銘參選總統的活動，為的是把郭董呼喚回來，「我們必須讓郭台銘知道，只有他有能力改變正在沉淪中的中華民國台灣。」

該聲明提到，不公不義的國民黨初選結束後，如預期般的韓國瑜並無法撼動支持郭台銘的理性中間選民，很快的國民黨將照著五輸論輸掉中華民國，但是「為什麼我們要隨著國民黨如歷史上達尼鐵達尼號去撞冰山，難道我們不能有自已的選擇嗎？國民黨可以輸，但中華民國台灣不能輸，所以今天我們全面發起連署郭台銘參選2020總統活動，我們要郭台銘來當我們的總統，不分藍綠的照顧所有百姓！」就如同郭台銘說的，不可討好每一個人，但願意盡力的照顧每一個人。

「郭台銘粉絲老虎軍團」聲明稱，郭台銘是世界級的企業家，在這個全球化整合的年代，更需要有一位具備國際觀點與掌握世界動態的領航者來帶領這塊土地與人民，走向更好的未來；國內少子女化已是嚴重的國安問題，郭台銘提出0到6歲國家養的政策，就是為了解決台灣重大的國安危機，其他政治人物總是會說做不到，總是讓政見跳票，為何不讓具備效率與執行力的郭台銘來試一試，打破台灣傳統政治文化的窠臼呢？

聲明強調，目前政壇亂象就是台灣可想像的未來，國安單位可以走私香菸、市長去爬樹想解決登革熱疫情，更有政客對於支持者四處霸凌其他不同支持對象的民眾卻無約束能力，還有每天靠念力發財，「我們憂心這會成為台灣未來的常態。未來當我們下一代質問我們這些光怪陸離現象的時候，我們該如何回答？」請所有對於藍綠長期勾串霸佔國家公器，無能政府及對草包不滿的伙伴們，一起支持連署郭台銘參選總統的活動，「自己的國家自己救，請唯一支持郭台銘。」