軍中鬼故事大彙集！安官桌會吃筆＋銅像會換手　他加碼爆：內務櫃裡有個光頭

▲網友們分享自己聽過的軍中撞鬼經歷。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

記者林昱萱／綜合報導

當過兵、沒當過兵的人，多少都有聽過、遇過一些軍中鬼故事，但你聽過最扯的事件又是什麼呢？一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文提到，他聽過最扯的事件是「安官桌會吃筆，然後永遠消失掉」對此，不少網友也跳出來回應：「銅像會換手」、「內務櫃裡躲一個光頭」。

原PO表示，「身為國軍，各位多多少少都有聽過靈異事件，那你們聽過最扯的是什麼事件？」同時，原PO也開了第一槍提到，「我們單位的安官桌會吃筆，然後永遠消失掉」似乎是因為軍中鬼故事總是讓人特別有感，原PO才剛發文沒多久，就吸引不少網友回應。

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不少網友紛紛跳出來，講述自己聽過最扯的軍中鬼故事，「晚上擦亮的靴子會走路」、「敬禮的蔣介石銅像會換手」、「只有一條路，看著人從左進，但沒在出現」、「學弟站哨在悍馬車後座睡覺聽到女生在耳邊唱歌」不過，也有些網友的「靈異哽」看了會認不住讓人哈哈大笑，「有人內褲被偷，我一直以為是玩笑話⋯結果同袍真的被偷了⋯⋯一定是偷內褲小精靈」、「衛生紙自己沒用，會慢慢消失的靈異事件」。

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