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《鬼搶錢》

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文／Mr.錯別字

也許你不知道，這樣的狀況是鬼在搶錢…

▲據說紙錢在飄或燒到一半被風吹走，不要看也不要碰，那是孤魂野鬼在搶錢。（圖／作者提供。）
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▲據說紙錢在飄或燒到一半被風吹走，不要看也不要碰，那是孤魂野鬼在搶錢。（圖／作者提供。）

某年清明節，阿達跟著家人開車回彰化掃墓，見了面大家邊聊邊幫忙，最後阿達在燒紙錢時，餘光瞄見「有個東西」在天上飄。
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一張燒到一半的紙錢。
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隨著風吹，紙錢如水母忽上忽下的流動，阿達擔心帶火的紙錢落到雜草堆，拿起一旁的掃把直接打了下來，因為沒帶金爐來，所以紙錢只好在路邊燒，當然風一吹幾張著火的紙錢就會隨風跑，阿達一手拿掃把打一手燒著。
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燒完一大袋的紙前，眼看火越燒越無力時，背後突然傳來一位中年男子不耐煩「嘖」的一聲，轉頭一看，冰冷冷的墓碑和面無表情的照片蔓延整山，唯一發出的是芒草搖曳的摩擦聲，那來「嘖」的聲音？
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回家後，怪事接著發生…
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當時阿達正在洗澡，灑下來的熱水飄散出煙霧繚繞的濕氣，而墓園那聲「嘖」再一次出現在他耳邊，停下動作環顧四周一樣什麼都沒有，就在以為聽錯時「嘖」的一聲又來了，不同於之前是這次的聲音像女人發出來的，阿達自我安慰是從客廳傳來的聊天聲，直到他洗完澡在擦身體時才看到
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玻璃門和洗手台的鏡子，出現大大小小的手印，在水氣下若隱若現…
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阿達頭也沒擦的跑出浴室，還在猶豫要不要跟爸媽說剛剛的怪事，大夥已經在院子架好麻將桌準備廝殺，阿達愛打麻將出了名，頭髮隨便吹一吹，剛剛浴室的怪事也一併被吹走。
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結果打沒幾圈，阿達已經輸了五千多。
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阿達的牌技可不差，是那種別人胡牌他撇一眼就能秒算幾台的老手，但今晚運氣非常背，背到打什麼被胡什麼，還拿了好幾次邪門的怪牌，站在一旁的舅舅建議阿達別玩了，換個人換個手氣。
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這位舅舅是位廟公，聽說有陰陽眼看得到鬼，不過平常很少提起這件事。當時阿達站起來準備去旁邊抽菸，舅舅過來搭著阿達的肩帶著往家裡走，隨後馬上問了一句
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「啊你今天掃墓…有沒有亂說話？或做什麼不敬的事？」阿達被問的納悶，想了一下搖搖頭，舅舅要阿達再想想，把掃墓做過的事情說一遍，這時阿達才說到，他拿掃把打熄紙錢的事情，舅舅聽到身體一震，看了一下院子再小聲地說
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「不行啦，那是孤魂野鬼在搶錢，你這樣是”斷鬼財路”。」說完舅舅接著說「難怪你剛剛打牌後面站了一群，好幾個都搭在你肩膀上看，所以你才背。」
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阿達整個背脊一陣涼，舅舅拍一拍要他放心，說家裡有門神擋著祂們進不來，都在院子遊蕩看大家打牌，說完之後帶著阿達去廟裡走走，並跟三太子說一下狀況開了道符，回家後阿達就沒再遇到怪事。
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但是阿達說從那之後，他打牌的手氣背了一陣子才慢慢恢復，不知跟斷鬼財路有沒有關係。
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後記：這是我大學朋友的高中朋友遇到的鬼故事。不少老一輩都認為，看見紙錢在飄或燒到一半的紙錢被風吹走，不要看也不要碰，那是孤魂野鬼在搶錢，但這樣的觀念，卻成了清明掃墓發生火災的火種之一。
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因此有人會在燒紙錢前，先跟四方好兄弟打招呼，表示燒完之後會再補燒一份給祂們…
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《完》


ET快訊
4歲弟噎到掙扎「手指猛摳」師滑手機0反應　他最後慘死全班面前

關鍵字：大家來說鬼,鬼故事,Mr.錯別字,,小說

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