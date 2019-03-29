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《自殺後的畫》

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文／Mr.錯別字

女友在畫室上吊自殺…
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沒人知道為什麼，就連她男友也說不知道。兩人穩定交往7年，女友突然在結婚前結束生命，是誰都難以接受。
.
後事辦完，男友關掉了餐廳，成天把自己鎖在畫室裡，他拿起她生前的畫具，開始畫畫。
.
但男友根本不會畫畫。

▲ 男子拿起女友生前的畫具，開始畫畫。（圖／作者提供。）
▲ 男子開始畫畫，畫出來的作品，看起來情緒複雜。（圖／作者提供。）.

他是名廚師，後來開了餐廳兼當老闆，拿的是菜刀鍋鏟勺子，真要說拿過筆，頂多就是寫要買的菜，遞給外場經理去採買，如今男友開始畫畫，線不直圈不圓也沒人再要求了，但成品卻出乎意料的有模有樣。
.
男友畫了一顆頭，上下兩張臉，一張笑臉一張哭臉，轉來轉去兩種情緒，兩種情緒轉來轉去，不停纏繞的線條似乎是一種情緒的發洩，有人說畫畫可以表達自己想說，卻說不出口的話。
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沒人敢問男友畫這是什麼意思？怎麼突然想畫畫？只管有個重心給他就好。
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但最後男友也在畫室，一樣的位置上吊了。
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差別在於他留下一封遺書，上面寫著一年前自己劈腿了餐廳的外場經理，一開始很自責，卻又無法自拔的興奮；過程很刺激，卻又對女友充滿罪惡，一笑一哭的翻轉，最後的他連笑都在哭。
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這是他「自殺後的話」。
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而那幅畫也在男友上吊後，消失在畫室之中，沒人知道去那了…
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後記：畫這幅畫，比打這篇故事更花時間。起初設定男友關在畫室，畫了30幾張的圖才去死，但想想這樣會搞死我，所以改成男友畫完一張圖，就要他快點去死。
.
《完》

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關鍵字：大家來說鬼,鬼故事,Mr.錯別字,,小說

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