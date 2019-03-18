文／Mr.錯別字



阿賈是名「靈異探險Youtuber」，某天一位粉絲私訊他，台中山區有間「王氏古宅」，雖然廢棄很久，但裡頭有根樑幾乎每年都吊死人，一堆外來的遊客或是流浪漢，都會莫名被吸引進去上吊，至今死了超過二十多位，但很少人知道這件事情。



▲ 神秘古宅吸引許多人冒險。（圖／作者提供。照片為示意照片，並非故事裡的古宅。）



「鬧鬼古宅」、「上吊的梁」、「抓交替」，幾個關鍵字燃起阿賈的興趣，要了地址整理好攝影裝備，第二天下午就出發。

.

車開到台中上了山，古宅的地址隱密到連導都都迷路，越往深山開道路越小，兩旁的雜草不停刷過車頭發出「沙沙沙」的聲音，車窗外的黃昏血染山谷，天色逐漸轉灰，他知道入夜後的處境只會比現在更糟，此時一道人影在路上晃，阿賈馬上把車開到那人身旁

.

「大哥，大哥，你知道王氏古宅在那裡嗎？」

「古宅？」男子一開口，濃濃酒氣飄進車內，他皺著眉想了老半天，突然腦子接上線的說「那個唷！吊死鬼屋唷！」

.

原來當地人不叫它「王氏古宅」而是叫「吊死鬼屋」，酒鬼自己說出「鬼屋」二字馬上酒醒，一樣說到鬼屋那根「吊死鬼樑」很可怕，還說千萬不要從底下經過，也千萬不要去鬼屋。

.

阿賈本身就是不信鬼神只信點擊率的，一聽到這麼有話題的「吊死鬼樑」，半個身子探出車窗外追問，但酒鬼打死就是不帶路，還勸退阿賈不要去拍，一切都是為了他好。

.

最後阿賈掏了1000塊，酒鬼妥協了。

.

進到古宅，漆黑的屋內宛如黑洞，黑洞中似乎有許多蠢蠢欲動的東西蠕動著，雜亂的物品似乎都有了靈性，盯著兩位不速之客到來，他們走到樓梯口，此時酒鬼再次強調

.

「那根樑在四樓轉角的樓梯間，我只陪你到三樓，你自己上去四樓。」

▲ 據說氣運低的人，不要到陰森處。（圖／作者提供。照片為示意照片，並非故事裡的古宅。）

.

連酒鬼都會怕，阿賈好奇問起古宅鬧鬼的傳說，酒鬼喝完最後一口酒才開始談…

.

小時候聽老一倍的說，這座古宅一開始的主人王老闆，是名專賣木材給日本人的大盤商，但戰敗後的日本拖垮了王氏木材業，破產的王老闆某夜拿著刀，殺光所有家人，最後走到四樓的那根樑上，把自己給掛了上去。

.

從那之後不論誰住進來，管你華人洋人，一定有人會吊死在那根四樓的樑上，其它樓層不吊，永遠是四樓的同一根樑。

.

「聽說還吊死過一個四歲的妹妹，很奇怪欸，妹妹幹嘛上吊？而且這麼矮跟本掛不上去啊。」酒鬼邊說邊納悶

.

之後有法師來看，直指那根樑煞氣環繞已成「陰黑色」，纏上的吊死繩怨念很深解不開，所以凡事氣運低的人經過四樓的樑下，也就是只要經過吊死鬼的腳底，就會被抓交替。

.

「你一下上四樓拍，貼符咒的樑就是了，記住！千萬不要經過底下！」酒鬼堅定地說

.

阿賈笑了一聲，故事很精采但一定是瞎掰的，身後的酒鬼聽到阿賈如此不屑，也沒吭聲。

.

倆人來到了三樓的樓梯間，阿賈一轉頭酒鬼果真跑了，他不意外繼續往上走，但就在他把手電筒往上照時…

.

頭頂正上方竟然是那根貼有符咒的樑！

.

阿賈震了一下，不是在四樓嗎？他把手電筒望前一照準備上樓確認，頭頂突然被一個東西撩了過去，他嚇到一抬頭，酒鬼吊在樑上，兩隻腳晃過了阿賈的頭頂

.

「其實啊…吊死鬼的樑…是在三樓，不是四樓…」

.

幾年後，一群年輕人來到山區找「王氏古宅」探險卻迷路，他們遇見一位路人

.

「不好意思，你知道王氏古宅怎麼走嗎？」

阿賈轉過頭「你說吊死鬼屋喔，我知道啊，它們四樓有根樑…」

.

.

.

《完》