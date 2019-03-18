　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

《四樓的吊死鬼樑》

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／Mr.錯別字

阿賈是名「靈異探險Youtuber」，某天一位粉絲私訊他，台中山區有間「王氏古宅」，雖然廢棄很久，但裡頭有根樑幾乎每年都吊死人，一堆外來的遊客或是流浪漢，都會莫名被吸引進去上吊，至今死了超過二十多位，但很少人知道這件事情。

▲ 鬧鬼古宅吸引許多人冒險。（圖／作者提供。照片為示意照片，並非故事裡的古宅。）
▲ 神秘古宅吸引許多人冒險。（圖／作者提供。照片為示意照片，並非故事裡的古宅。）

「鬧鬼古宅」、「上吊的梁」、「抓交替」，幾個關鍵字燃起阿賈的興趣，要了地址整理好攝影裝備，第二天下午就出發。
.
車開到台中上了山，古宅的地址隱密到連導都都迷路，越往深山開道路越小，兩旁的雜草不停刷過車頭發出「沙沙沙」的聲音，車窗外的黃昏血染山谷，天色逐漸轉灰，他知道入夜後的處境只會比現在更糟，此時一道人影在路上晃，阿賈馬上把車開到那人身旁
.
「大哥，大哥，你知道王氏古宅在那裡嗎？」
「古宅？」男子一開口，濃濃酒氣飄進車內，他皺著眉想了老半天，突然腦子接上線的說「那個唷！吊死鬼屋唷！」
.
原來當地人不叫它「王氏古宅」而是叫「吊死鬼屋」，酒鬼自己說出「鬼屋」二字馬上酒醒，一樣說到鬼屋那根「吊死鬼樑」很可怕，還說千萬不要從底下經過，也千萬不要去鬼屋。
.
阿賈本身就是不信鬼神只信點擊率的，一聽到這麼有話題的「吊死鬼樑」，半個身子探出車窗外追問，但酒鬼打死就是不帶路，還勸退阿賈不要去拍，一切都是為了他好。
.
最後阿賈掏了1000塊，酒鬼妥協了。
.
進到古宅，漆黑的屋內宛如黑洞，黑洞中似乎有許多蠢蠢欲動的東西蠕動著，雜亂的物品似乎都有了靈性，盯著兩位不速之客到來，他們走到樓梯口，此時酒鬼再次強調
.
「那根樑在四樓轉角的樓梯間，我只陪你到三樓，你自己上去四樓。」

▲ 鬧鬼古宅吸引許多人冒險。（圖／作者提供。照片為示意照片，並非故事裡的古宅。）

▲ 據說氣運低的人，不要到陰森處。（圖／作者提供。照片為示意照片，並非故事裡的古宅。）
.
連酒鬼都會怕，阿賈好奇問起古宅鬧鬼的傳說，酒鬼喝完最後一口酒才開始談…
.
小時候聽老一倍的說，這座古宅一開始的主人王老闆，是名專賣木材給日本人的大盤商，但戰敗後的日本拖垮了王氏木材業，破產的王老闆某夜拿著刀，殺光所有家人，最後走到四樓的那根樑上，把自己給掛了上去。
.
從那之後不論誰住進來，管你華人洋人，一定有人會吊死在那根四樓的樑上，其它樓層不吊，永遠是四樓的同一根樑。
.
「聽說還吊死過一個四歲的妹妹，很奇怪欸，妹妹幹嘛上吊？而且這麼矮跟本掛不上去啊。」酒鬼邊說邊納悶
.
之後有法師來看，直指那根樑煞氣環繞已成「陰黑色」，纏上的吊死繩怨念很深解不開，所以凡事氣運低的人經過四樓的樑下，也就是只要經過吊死鬼的腳底，就會被抓交替。
.
「你一下上四樓拍，貼符咒的樑就是了，記住！千萬不要經過底下！」酒鬼堅定地說
.
阿賈笑了一聲，故事很精采但一定是瞎掰的，身後的酒鬼聽到阿賈如此不屑，也沒吭聲。
.
倆人來到了三樓的樓梯間，阿賈一轉頭酒鬼果真跑了，他不意外繼續往上走，但就在他把手電筒往上照時…
.
頭頂正上方竟然是那根貼有符咒的樑！
.
阿賈震了一下，不是在四樓嗎？他把手電筒望前一照準備上樓確認，頭頂突然被一個東西撩了過去，他嚇到一抬頭，酒鬼吊在樑上，兩隻腳晃過了阿賈的頭頂
.
「其實啊…吊死鬼的樑…是在三樓，不是四樓…」
.
幾年後，一群年輕人來到山區找「王氏古宅」探險卻迷路，他們遇見一位路人
.
「不好意思，你知道王氏古宅怎麼走嗎？」
阿賈轉過頭「你說吊死鬼屋喔，我知道啊，它們四樓有根樑…」
.
.
.
《完》

ET快訊
南韓總統文在寅怒宣誓！「賭上警察命運，徹查勝利、張紫妍」
正面對決賴清德！蔡英文宣布本週登記參選：國家正走在正確的道路
大逆轉！一見面還擁抱　失業男沒錢多買機票同赴美「4樓狠扔妻」
正妹懸崖邊擺pose拍「網美照」　下秒慘遭「4公尺巨浪」沖入

關鍵字：大家來說鬼,鬼故事,Mr.錯別字,,小說

點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

《誰在抓交替？》

《教室角落有…》真實故事

《兒子愛踢球》驚悚短篇小說

《回家》短篇驚悚小說

《裸屍》真實事件改編

《安慰你 安慰我》

《四樓的吊死鬼樑》

瘋電影／假面飯店　哈拉影城體驗記

台鐵南港站長捲袖勸髓　驗血加入建檔資料庫

還有2萬名白血病患待救援　網路傳愛看見年輕人「讚」出來

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

獨家／鄭人碩和小薰交往中！　遠赴高雄見習婚禮...親密舉動外洩

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

上海樂園10米高哆啦A夢亮相　「還原10主題街景」活動僅一年

119人員隔空指引：千萬別躲浴室　前線順利救出火場民眾一家9口

《四樓的吊死鬼樑》

瘋電影／假面飯店　哈拉影城體驗記

台鐵南港站長捲袖勸髓　驗血加入建檔資料庫

還有2萬名白血病患待救援　網路傳愛看見年輕人「讚」出來

暴龍主帥不排除拉范弗利特上先發　林書豪難忘曾被他砍30分

網美集散地！嘉義最新打卡扭蛋店　粉紅泡泡空間超夢幻

非洲豬瘟影響發酵！陸豬價連漲4天可能「創歷史新高」

三星S10+摔機實測　陶瓷機身摔5次不見蜘蛛網完勝玻璃

再次享受拳拳到肉的激鬥！《鐵拳7 終極版》月底發售

無視外界批評1300萬豪奢趴　梅根傳再砸重金「白金漢宮」辦產前派對　

亡魂喊冤！他騎單車被撞爆頭慘死　擋泥板「碎片拼圖」揪兇手

趨勢科技：「假新聞」是駭客下一個網路攻擊利器

大專棒聯／大物投手來了　吳俊杰再挑戰中職拚高順位

美媒揭FAA縱容波音「自己安檢」737 MAX　衣航空難黑盒子初判　

名家熱門新聞

台鐵南港站長捲袖勸髓　

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

7道超下飯的絞肉料理

小生：3招判斷男人對妳超有意思

夢到貓咪代表什麼意思呢？

還有2萬名白血病患待救援

哈拉影城體驗記

《四樓的吊死鬼樑》

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

超市火鍋肉片變出5道美味料理

京都紅葉名所南禪寺、永觀堂一帶

LINE 貼圖 免費下載

葉文忠／教育陰風起，學生的學習..

更多熱門

相關新聞

作家開示魯蛇：真強者只會做2件事

如果你最在意或討厭的人，偏偏樣樣比你強，他還帶頭排擠你、霸凌你，該怎麼辦呢？人氣作者張嘉佳以自己的人生經驗為靈感，創作《雲邊有個小賣部》在大陸狂賣超過140萬冊，日前來台接受《ETtoday新聞雲》記者專訪時，提到「其實真正的強者，只會做兩件事」；然而人活在世難逃「比較」的課題，他也分享自己的心法和攻略。

女網友輕生　張嘉佳懊悔已讀不回

台南女大生跳9樓亡　他犯忌墜輪迴崩潰

九歌年度文選4位得主出爐

闖「卡多里樂園」走失　母見屍趴涼亭

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

整太大！Andy：只有失落…家寧落淚

張紫妍案「藝人全噤聲」　具惠善第1個響應了！

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

錄《玩很大》小鬼合照驚見多1隻手

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

即／桃機男女墜樓　2人身分曝光

桃機墜樓真相曝／妻多次阻夫回美遭夫狠從4樓丟下

朋友送「祖傳藥粉包」被警帶回派出所

狂銷2.4億支最賣iPhone　今年5月將停產

小孩照書養　1歲半童不會走路

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

擋車比中指　休旅車險遭自強號撞飛

中天主播卡脖撞胸2女記者！東森要告了

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙集團

Kiwebaby林進婚紗照曝光！

更多

最夯影音

更多

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面