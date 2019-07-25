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影／救護車「執勤闖紅燈」撞上電動車…他當場頭部重創亡　駕駛：應該判免責！

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記者朱世凱／綜合報導

蘇州市近日發生一起救護車撞死人的車禍意外，駕駛表示，當時接到一位腳部受傷的患者，為了迅速趕到醫院，於是他就闖了紅燈；不料此時有一輛正常行駛的電動車行駛過來，導致電動車上的戴姓車主不幸被撞身亡。他也指，在執行緊急任務時可以闖紅燈，所以撞了人應該判免責的。死者家屬聽完當下真是傷心又氣憤。

▼救護車闖紅燈撞上電動車，導致電動車車主當場身亡。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼救護車闖紅燈撞上電動車，導致電動車車主當場身亡。（圖／翻攝自梨視頻）

從影像可見，救護車闖紅燈後轉彎就撞上一輛直行的的電動車，導致60多歲的戴姓車主喪命。死者女兒痛哭地說，「救護車撞上我爸爸的車尾，駕駛說車上有行車紀錄器，但是到了交警隊又說裡面『是空的沒內容』，最後還說因為他們是救護車，闖紅燈是合理的，不需要承擔法律責任。」

死者女兒也說，救護車當時根本沒有響警報，無法確定是不是正在執行緊急任務；她最終在警局裡放聲大哭，認為爸爸死得很無辜，並質疑救護車是不是都可以「享特權」撞傷人。更誇張的是，院方還表示已經派院長跟家屬協商，但家屬卻指，他們連一面都沒見過。交警則對此表示，「責任認定目前還在討論中，不久就會有結果。」

▼交警發現有狀況發生後，便動身前去查看。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼救護車闖紅燈撞上電動車，導致電動車車主當場身亡。（圖／翻攝自梨視頻）

網友看完後幾乎一面倒力挺死者家屬，「這個司機恐怕不能免責，因為這次的病人是腳部受傷，並非瀕死急救，救護車允許闖紅燈不代表每次都一定要闖」、「闖紅燈的前提是觀察沒有危險後」、「闖紅燈是為了救車內的患者，不是說車外的隨便撞」、「腳部受傷算緊急任務嗎？需要闖紅燈嗎？而且還不響警報…」。

▼事故發生後，瞬間交通大亂。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼救護車闖紅燈撞上電動車，導致電動車車主當場身亡。（圖／翻攝自梨視頻）

也有人說，「會叫上救護車的情況肯定是很嚴重的了！」、「免責可以，但是賠償要給」、「視線死角？」、「交警要負責吧，交警明顯在場控制車流量，怎麼還會讓意外發生？」、「看到救護車闖紅燈了，通常都會讓一下吧，我看後方車輛都停下來了」。

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關鍵字：救護車,車禍,免責,電動車,闖紅燈,交警

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