最強正宮抓外遇...開車直接「騎上」小三！路上追車人夫也被起訴

▲2車因事故交疊，車牌後四碼竟一樣都是「9555」。（圖／翻攝爆廢公社）

記者錢玉紘／綜合報導

新北市土城捷運站附近在去年底發生一件離奇車禍，一輛Volvo休旅車直接「騎上」另一台BMW轎車，巧的是，兩車的車牌數字都是「9555」。原來開著Volvo的是妻子，她懷疑丈夫外遇，想要抓人，因此在大馬路上尾隨逼車。先前妻子已被依公共危險罪起訴，今新北地檢署也依同樣罪名起訴丈夫。



這起車禍發生在土城區金城路、和平路口，白色VOLVO直接疊在黑色BMW轎車上，右側車輪還卡在引擎蓋，相當離奇。警方調查發現，原來兩車車牌皆為「9555」並非巧合，而是37歲的詹女在聖誕節前夕帶著女兒出門購物，卻在商場內看到蕭姓老公跟一名女子卿卿我我，強烈懷疑對方是小三，才一路尾隨逼車，不料被發現，雙方就在大馬路上競速追車。



行經金城、和平路口時，詹女開著Volvo休旅迴轉不慎，撞上沿金城路往三峽方向行駛的BMW，休旅車受撞擊後彈起，以2輪側站方式「騎上」轎車，才會變成兩車「交疊」的奇特畫面。

事後詹女坦承，是因為懷疑老公偷吃小三，才會開車尾隨老公，而蕭男則表示，車上的女子是公司的女員工，老婆可能太愛吃醋了，才會誤認雙方有曖昧關係。檢方調查，詹妻有坦承車輛行駛時有偏離，才會騎上丈夫駕駛的BMW轎車，日前以公共危險罪起訴詹女。

經過調查後，新北地檢調查後認為雙方都有競速的情形，今日再以同樣罪名速蕭姓丈夫。