搶快惹禍！女騎士趕上班闖紅燈　撞飛國二生雙雙倒地送醫

記者黃孟珍／苗栗報導

又是車速過快釀禍！苗栗縣公館國中門口，23日上午7時許一名國二學生正要過馬路到學校上課時，被一輛速度過快的機車闖紅燈撞上；國中生被撞得雙腳騰空飛起來，女騎士也因此重心不穩摔倒在地，所幸2人只受輕微擦傷，詳細肇事原因還待警方釐清中。

▲苗栗1名國二生準備過馬路到對面學校上課時，被疑似趕上班的女騎士闖紅燈撞上，幸好送醫後都無大礙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據學校職員表示，這名機車女騎士車速很快，也不知什麼原因，疑似趕著去上班，才沒注意到號誌已變紅燈；而被撞的國二男學生，才剛走沒幾步就被突然其來機車撞上，2人雙雙倒地。可能是因為燈號平時是閃黃燈狀態，只有上下課時會自動切換紅綠燈，才會讓女騎士沒注意，釀成這次意外。

▲被撞的國2生，倒地後自行爬起上救護車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，23日上午7時30分左右，接獲民眾報案，立即派員前往處理；公館分隊隊員抵達時發現2人僅受輕微擦傷，男學生自己還能走上救護車，女騎士也被扶起到路邊休息，送醫後2人僅受擦傷，皆無大礙。

警方也對女騎士施行酒測，酒測值為零；這場意外因為正值上班、上課時間，因而造成後方交通有些許回堵的狀況，至於詳細肇事原因，還有待警方調查。