影／相親失敗！她12年後「慘遭對象猛砍身亡」…7歲兒也無辜陪葬　暗黑真相曝光

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名34歲的媽媽王金霞和她的7歲兒子，今（2019）年大年初四（2月8日）早上7點半被人發現陳屍家中。警方事後調查發現，兇手是王金霞12年前的相親對象貟（ㄩㄢˊ）保平。死者父親表示，他們只見過一次面而已，當時相親並未成功，沒想到卻招來殺身之禍。

▼王金霞和兒子慘遭相親對象殺害。（圖／翻攝自微博，下同）

綜合陸媒報導，事發在甘肅省天水市，今年大年初四王金霞的丈夫楊建船早早起床，隨後10歲的女兒也起來在客廳看電視。楊建船說，當時看見妻子和7歲的兒子還在臥室熟睡，所以就沒吵醒他們，直到大約7點半左右，大女兒想叫弟弟起來一起看電視，便推開門走進臥室，沒想到卻看見弟弟躺在地上，媽媽也沒有反應，才嚇得趕緊通知大人。

聞聲趕來的楊建船立刻通知醫生前來查看，才知道妻子和兒子都沒了呼吸，身上還有多處刀傷。警方趕來後，楊建船向警方表達了對貟保平的懷疑，員警便將犯罪嫌疑人貟保平抓獲。據悉，警察抓到兇嫌時，對方已經自殘，並承認帶了3把凶器來殺害王金霞和孩子。

王金霞的父親透露，事件起源來自12年前的那場相親，他們自從見過一次面之後，就打聽到了貟保平在校時曾砍傷過同學，而且先前說「自己有間房子」也是假的，所以就拒絕了這門親事；之後的12年裡，貟保平開始對王金霞展開瘋狂的跟蹤、騷擾和威脅。

▼王金霞萬萬沒想到12年後仍然逃不出嫌犯魔爪。（圖／翻攝自微博）

楊建船也說，貟保平一直沒有正當工作，在當地就是一個混混，這些年來也一直沒有結婚。「這12年來，老婆受盡不少騷擾，老婆說起這件事的時候，總會很害怕，我們總以為等我倆結了婚，這個騷擾者就會識相離開，但狀況依舊沒有改變，即便我們多次報警，貟保平卻從未受到處罰。」

▼無辜喪命的兒子。（圖／翻攝自微博）

據悉，案件已經依照法定程序處理當中，對於楊建船說警方「吃案」一事，秦安縣公安局局長張海龍表示，「這個案子該抓的人已經抓了，楊建船到處破壞我們公安的形象，根本是『胡說』。」不過楊建船仍不滿意這項說法，因為妻兒已經慘死才抓到兇嫌，所以他誓言要繼續為所愛的人討公道。