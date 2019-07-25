私菸案「華航懲處名單」曝！最高層級只記副總1大過　王國材當下就打槍

▲交通部次長王國材24日直赴華航了解私菸案，要求華航儘速向國人公布真相。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者賴文萱／台北報導

總統專機私菸風波不斷延燒，深夜傳出華航已預訂懲處決議，最高層級空品處副總邱彰信記1大過，其餘兩位協理2小過。據與會人士透露，華航在24日與交通部政次王國材的會議中確實有提到這份名單，但當下就被王擋下，認為應該先完成調查報告再來談懲處。

華航涉入總統專機私菸案，兩天遲遲未交檢討報告給交通部，讓交通部長林佳龍震怒，直接要求政次王國材赴華航了解全案。王在24日傍晚跟華航董事長謝世謙以及相關副總、空品部高層進行約3小時會議討論。

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與會人士證實，在會議過程中，華航自行提出預訂懲處決議，包含空品處副總邱彰信記1大過、空品處協理于堯及高淑娟記2小過。

但與會人士透露，王國材認為應該先完成調查報告，了解全盤問題後，再來看要對哪些人員進行懲處，當下就已經拒絕這份懲處名單。

▲王國材會後下通牒，要求華航在25日下午5點前，針對私菸案統一對社會大眾說明。（圖／記者黃軍瑋攝）

在會議結束後，王國材也出面說明會議過程，他說，發現私菸事件在2014年開始就有，華航表示2013年電腦系統進行更換，因此資料庫中只有2014年以後的，「我最想了解原由，甚麼時候開始配合國安單位做的？」但目前2014年以前的資訊只能透過老員工口中得知，「那些都是記憶，數據不正確」，因此要求華航可以找出書面資料，進行徹底的檢討。

他也重申，要求華航在25日下午5時前，針對私菸一事將所有的疑慮、檢討全都釐清，而謝董也答應「這些細節一定公開透明」，會統一對社會大眾說明；此外，華航將在檢討報告結束後，針對有關單位人員進行懲處考量。